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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7935793679377938
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 12:57

  detroytred написав:
  Mimohod написав:Понимаете в чем дело, уважаемые. Если принять за истину, что все поставки оружия нам утверждают в ГШ РФ, то все становится на свои места. И отставка Залужного в том числе. Это вообще очень многое объясняет.

А які підстави є для такої версії?
Бо вона щось дуже неймовірна.

Саму сміливу версію такого напрямку я чув від прорашенсьского словацького (чи чехського) політолога -- що на путло дуже сильно впливає Захід (або він дуже сильно поки підвержен впливу Заходу), як би це дивно не було б для всіх. Загадково так сказав, з натяком, що в темі.


Неймовірно це зайти у "Сільпо" і побачити що там асортимент вже круче чим до війни і пробки в Київі вже о 7-й ранку. А так все ймовірно. Знайшли слабу країну в центрі Європейського континенту і вирішили її поділити. Працездатних і дітей відправляють в Європу, старих та теріторію віддають раші. Все по чесноку.
Не війна, а СВО.
Не перемирья, а РПВ.
Не поразка, а поступки заради миру.
Не танцювать, біле не вдягати )))
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 12:58

  antey1969 написав:
  Дюрі-бачі написав:Banderlog А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...

Поздно.
Государству уже никто не поверит.
6-месячный контракт одним росчерком пера третьеразрядного чиновника превращается в бессрочный потому что "обстоятельства внезапно изменились".

це тому що переставляли ліжка, а не обслуговуючий персонал
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:01

  Hotab написав:Щоб пропонувати термінові контракти (доречі 6м це ні про що… бо треба місяць -два готувати, це гроші, а потім всього 4м??) треба мати чергу на заміну. Бути впевненим, що вона буде.

зато з-під палки мобілізовані напівпридатні будуть крутіше Рембів як тільки натягнуть піксель, поки поізносівшиєся младовоєнпєнси чілитимуть на 20К воєнпенсії із бюджетної цицьки, так як званіє і ВОС не востребувані
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 кві, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:02

  Hotab написав:Banderlog

Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.


Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.

Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:06

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Banderlog

Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.


Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.

Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.

Хотаби думають, що насильно мобілізірованого цивільного вмастив табуреткою по хребту і салага превратився в мотівірованого шварцніггєра, може в СА так работало
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 кві, 2024 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:06

  Banderlog написав:
  UA написав:Справа не в кількості мобілізованих, а в методах.
Існують більш ефективні засоби мобілізації.
Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це.
Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ?
Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.

У хлопців які гоняють на спортбайках, шансів вижити меньше ніж в штурмовій бригаді.
Але хлопці це роблять добровільно, без примусу, тому в суспільстві немає осуду.
Примус викликає протидію.
Дивно, що на фінансовому форумі треба пояснювати таки речі.
Економіка це розділ психології (соціодинамики)

Бусів не було - йшли добровільно, чи хоча б не ховалися від ТЦК.
При зменшенні потоку добровольців треба було дивитися на мотиваційну частину, на сучасні методи агітації.
Формула 1 гектар сельхозземлі за місяць служби на передку як частина мотивації.
А так, земля звісно олігархам, а хлопцям бусфікацію.

Навіть землю під меморіальне військове кладовище під Києвом в болоті виділили.
Дирекція кладовища давала пресс-конференцію з цього питання. Позор.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:08

antey1969

Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.


Кому непідйомний, той бере зброю.
Підйомний штраф, але жабідний (наш халамидник), теж піде дронщиком. Є такі хто має гроші і принципово не хоче - той платить штрафи. Всім є що робити.

Флуман:

може в СА так работало


Тобі видніше. Ти коли від неї косив, мав поцікавитись. Бо я не застав.
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