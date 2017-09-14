|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 30 кві, 2024 12:57
detroytred написав: Mimohod написав:
Понимаете в чем дело, уважаемые. Если принять за истину, что все поставки оружия нам утверждают в ГШ РФ, то все становится на свои места. И отставка Залужного в том числе. Это вообще очень многое объясняет.
А які підстави є для такої версії?
Бо вона щось дуже неймовірна.
Саму сміливу версію такого напрямку я чув від прорашенсьского словацького (чи чехського) політолога -- що на путло дуже сильно впливає Захід (або він дуже сильно поки підвержен впливу Заходу), як би це дивно не було б для всіх. Загадково так сказав, з натяком, що в темі.
Неймовірно це зайти у "Сільпо" і побачити що там асортимент вже круче чим до війни і пробки в Київі вже о 7-й ранку. А так все ймовірно. Знайшли слабу країну в центрі Європейського континенту і вирішили її поділити. Працездатних і дітей відправляють в Європу, старих та теріторію віддають раші. Все по чесноку.
Не війна, а СВО.
Не перемирья, а РПВ.
Не поразка, а поступки заради миру.
Не танцювать, біле не вдягати )))
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 кві, 2024 12:58
antey1969 написав: Дюрі-бачі написав:Banderlog
А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...
Поздно.
Государству уже никто не поверит.
6-месячный контракт одним росчерком пера третьеразрядного чиновника превращается в бессрочный потому что "обстоятельства внезапно изменились".
це тому що переставляли ліжка, а не обслуговуючий персонал
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34897
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:01
Hotab написав:
Щоб пропонувати термінові контракти (доречі 6м це ні про що… бо треба місяць -два готувати, це гроші, а потім всього 4м??) треба мати чергу на заміну. Бути впевненим, що вона буде.
зато з-під палки мобілізовані напівпридатні будуть крутіше Рембів як тільки натягнуть піксель, поки поізносівшиєся младовоєнпєнси чілитимуть на 20К воєнпенсії із бюджетної цицьки, так як званіє і ВОС не востребувані
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 кві, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34897
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:02
Hotab написав:Banderlog
Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 12327
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1698 раз.
- Подякували: 3640 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:06
antey1969 написав: Hotab написав:Banderlog
Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
Хотаби думають, що насильно мобілізірованого цивільного вмастив табуреткою по хребту і салага превратився в мотівірованого шварцніггєра, може в СА так работало
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 кві, 2024 13:09, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34897
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:06
Banderlog написав: UA написав:
Справа не в кількості мобілізованих, а в методах.
Існують більш ефективні засоби мобілізації.
Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це.
Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ?
Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
У хлопців які гоняють на спортбайках, шансів вижити меньше ніж в штурмовій бригаді.
Але хлопці це роблять добровільно, без примусу, тому в суспільстві немає осуду.
Примус викликає протидію.
Дивно, що на фінансовому форумі треба пояснювати таки речі.
Економіка це розділ психології (соціодинамики)
Бусів не було - йшли добровільно, чи хоча б не ховалися від ТЦК.
При зменшенні потоку добровольців треба було дивитися на мотиваційну частину, на сучасні методи агітації.
Формула 1 гектар сельхозземлі за місяць служби на передку як частина мотивації.
А так, земля звісно олігархам, а хлопцям бусфікацію.
Навіть землю під меморіальне військове кладовище під Києвом в болоті виділили.
Дирекція кладовища давала пресс-конференцію з цього питання. Позор.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8177
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1830 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:08
antey1969
Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
Кому непідйомний, той бере зброю.
Підйомний штраф, але жабідний (наш халамидник), теж піде дронщиком. Є такі хто має гроші і принципово не хоче - той платить штрафи. Всім є що робити.
Флуман:
може в СА так работало
Тобі видніше. Ти коли від неї косив, мав поцікавитись. Бо я не застав.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12129
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 2221 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|27967
|
|
|1493
|189149
|
|
|6076
|623241
|
|