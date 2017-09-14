Додано: Вів 30 кві, 2024 13:43

Джон Сміт



Проблема марафону навіть не в тому, що він порушує права людини, а що він неефективний.

Порушення прав людини під час війни не просто допустиме, а необхідне рішення , якщо ви не хочете повторити долю Стародавнього Риму, де були вільні громадяни, які просрали свою квітучу країну дикунам-варварам, що не знали прав людини. І ті пооббивали їх красивим статуям руки, понаси**ли в їхні шикарні вази і згвалтували їхніх жінок.

Але порушення цих прав людини має служити меті ефективно. А в нас Єрмак з Зеленським свободу слова обмежили, але зробили це з метою заборони обідної критики про "шашлики". І керують тепер всім у марафоні цивільні ледарі з ОП, а не військові професіонали з морально-психологічного забезпечення.

Той і результат маємо.



"Лист козаків турецькому султану" у нас завжди розуміли в обмеженому сенсі: такий собі етнографічний прикол від козаків-приколістів. Насправді, козацькі еліти були не голопузими голодранцями, вони були освіченими людьми, з шляхетних родів, часто з європейською воєнною освітою. І вони прекрасно знали небезпеку залякування з боку ворога. Якщо еліти не ведуть низи в першу чергу інформаційно, не нав'язують правильну мораль, то серед овець починається розброд. Провалюєте 17-у статтю вашої Конституції, де про "захист інформаційної безпеки", дозволяєте кримінальному авторитету з усіх ЗМІ кричати про вбивства і аварії, то потім і вівці летять зі скелі з криком "хуже нє будєт".

Саме тому козацькі ватажки, з метою не допустити наслідків ворожого залякування, взяли акцію-залякування султана і перетворили на власну контр-пропагандистську операцію.

І таки успішно перетворили: три століття вдячні нащадки пам'ятають.

Ось правильний приклад використання єдиного марафону.

Саме так мають діяти лідери. А слабкі лідери лише ниють потім, коли настали наслідки, про "тупий норот", який нічого не розуміє і ліг під ворогів.





Зараз ми знову знаходимося перед залякуванням з боку ворога. Всі ці рандомні удари по багатоквартирним будинкам попри зовнішню несистемність мають чітку військову мету: тримати вас в ситуації невизначеності хто помре наступним, залякати, розколоти суспільство, відділити від нас залякану частину, подальшим етапом - викристалізувати серед неї лідерів і нарешті здійснити в нашому таборі переворот і капітуляцію. А в кінці - кинутися на нас і добити.

В свою чергу це веде до вилки, коли поточний лідер козаків Зеленський вимушений захищатися від цієї воєнної стратегії ворога марафоном (цензурою). Але в той же час розплачуватися свободами і правами суспільства. А це в свою чергу б'є по нашій перевазі в якості (і над ворогом, і в очах союзників).

А от воєнна пропаганда в нас була присутня лише у вигляді примітивної брехні про швидку перемогу, 2-3 нєдєлі максімум. І це обернулося втратою мотивації після першого ж невдалого контрнаступу.

Реально ж вийти з цієї вилки можна лише будівництвом серйозної воєнної контр-системи.

Американці на 3000 трупів в вежах-близнюках і на кадри в усіх світових медіа з падаючим Всесвітнім торговим центр відповіли кадрами авіаносної ударної групи, що на всіх парах пре вперед до берега ворога. Місяці вони крутили ці кадри з авіаносцями, щоб показати: нас не злякати, всією потугою дамо відповідь.

Та це лише одна система - пропагандистська.

Мають бути збудовані:

- система стратегічних бомбардувань воєнної промисловості ворога,

- система ППО над нашою землею,

- система відплатних акцій по організаторах і/або у форматі око-за-око,

- українська ідеологія умовного "джихаду" для перетворення страху на злість і рішучість до дій.

- і тд.

У нас немає авіаносної групи "Джеральд Форд", але удари Малюка-Буданова-Зеленського по нафтопереробним заводам РФ це прекрасно, це треба нарощувати в десятки разів . Треба розбомбити їм всі НПЗ, бо це не тільки гроші, всього 5 НПЗ на росії виробляють більшість толуолу для рашистських авіабомб. Маємо виробляти також власні ракети, щоб вони пробивали дахи капітальних воєнних заводів і розносити всередині верстати продані Меркель і цінних спеціалістів разом з ними. Їм "плювати на втрати"? Ага подивимося. Але воювати вони мають луками і стрілами. Маємо нарощувати виробництво дронів всіх типів, щоб один український воїн міг наколошматити хоч і 50 орків, як подекуди буває вже зараз. І нарешті маємо думати про власне масове виробництво авіабомб уже зараз, щоб через рік-два перемішувати орків з їх лініями суровікіна.

І коли орки в своїй голові змиряться, що перемогти нас важче ніж розніжену московську елітку, буде їм прігожин помножений на тисячу. І потім ми візьмемо плату за все.



Але по пропаганді у нас давно назріла реформа воєнної пропаганди. В ній має бути більше креативу, професіоналізму і розуміння мети. Треба не бронь, а мобілізація режисерів і сценаристів в нашу воєнну пропаганду, всіх майстрів впливу на свідомість. А направляти їх мають замість цивільних ледарів з ОП, воєнні спеціалісти, які розуміють і можуть замовити, яка має бути психологія у воюючого населення. Не знаєте - просто порадьтеся з будь-яким тренером з провінційного залу боксу, він вам швидко пояснить, як мотивувати "ненароджених для війни", налаштовувати відноситися до труднощів, втоми, втрат, крові, болю. Як натомість обходити біль і втому і налаштовувати на завзяту роботу, концентрацію на меті, не втрачати цю мету під ударами невдач. Як не чекати і мріяти "коли це все закінчиться", а розуміти, що життя нас вирвало із класу овець і перевело в клас хижаків. І це може тривати 10 поколінь.

От тоді в нас замість "втома, втома, втомлені, втома", буде в суспільстві панувати мораль "листа козаків" - мораль переможців.



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Хто там вив, що тцк права вам порушило?От. Все було правильно.І має стати на порядок жорсткіше...Лідери в темі є?Вже будують.Лишилось найлегше -- мобілізувати млн.О.Деелоїзація.Все як я і люблю. 😁Хто тут у нас вже ходить в спортзал? 🤔