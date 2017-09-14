Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
А можна було просто не вигадувати велосипед запропонувати контракти на 6 місяців...
Щоб пропонувати термінові контракти (доречі 6м це ні про що… бо треба місяць -два готувати, це гроші, а потім всього 4м??) треба мати чергу на заміну. Бути впевненим, що вона буде.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 кві, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
UA написав:Справа не в кількості мобілізованих, а в методах. Існують більш ефективні засоби мобілізації. Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це. Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ? Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
У хлопців які гоняють на спортбайках, шансів вижити меньше ніж в штурмовій бригаді. Але хлопці це роблять добровільно, без примусу, тому в суспільстві немає осуду. Примус викликає протидію. Дивно, що на фінансовому форумі треба пояснювати таки речі. Економіка це розділ психології (соціодинамики)
Бусів не було - йшли добровільно, чи хоча б не ховалися від ТЦК. При зменшенні потоку добровольців треба було дивитися на мотиваційну частину, на сучасні методи агітації. Формула 1 гектар сельхозземлі за місяць служби на передку як частина мотивації. А так, земля звісно олігархам, а хлопцям бусфікацію.
Навіть землю під меморіальне військове кладовище під Києвом в болоті виділили. Дирекція кладовища давала пресс-конференцію з цього питання. Позор.
Hotab написав:Нічого кращого аніж виховання гривною не придумали. Штрафи мають спрацювати. Причому це спрацює як меч для ̶ж̶а̶д̶і̶б̶н̶и̶х̶ ̶ економних (да, Флаймен?) так і для тих, у кого страх сильніший за жадібність . Вони будуть фінансувати своїми штрафами тих , хто воювати піде.
ці штрафи не подіють.. хто немає грошей буде продовжувати ховатись, а якщо піймають то зістрибне з потяга по дорозі на Рівне і знову буде ховатись а хто має гроші буде платити і далі нейти
дана ситуація тільки збільшить криміналізацію всього та порушення законів. От мене питають пересічні "для чого водійські права, і їздити тверезим, якщо від 18 травня все рівно ховатись від кожного патруля" ))
Проблема марафону навіть не в тому, що він порушує права людини, а що він неефективний. Порушення прав людини під час війни не просто допустиме, а необхідне рішення, якщо ви не хочете повторити долю Стародавнього Риму, де були вільні громадяни, які просрали свою квітучу країну дикунам-варварам, що не знали прав людини. І ті пооббивали їх красивим статуям руки, понаси**ли в їхні шикарні вази і згвалтували їхніх жінок. Але порушення цих прав людини має служити меті ефективно. А в нас Єрмак з Зеленським свободу слова обмежили, але зробили це з метою заборони обідної критики про "шашлики". І керують тепер всім у марафоні цивільні ледарі з ОП, а не військові професіонали з морально-психологічного забезпечення. Той і результат маємо.
Хто там вив, що тцк права вам порушило? От. Все було правильно. І має стати на порядок жорсткіше...
"Лист козаків турецькому султану" у нас завжди розуміли в обмеженому сенсі: такий собі етнографічний прикол від козаків-приколістів. Насправді, козацькі еліти були не голопузими голодранцями, вони були освіченими людьми, з шляхетних родів, часто з європейською воєнною освітою. І вони прекрасно знали небезпеку залякування з боку ворога. Якщо еліти не ведуть низи в першу чергу інформаційно, не нав'язують правильну мораль, то серед овець починається розброд. Провалюєте 17-у статтю вашої Конституції, де про "захист інформаційної безпеки", дозволяєте кримінальному авторитету з усіх ЗМІ кричати про вбивства і аварії, то потім і вівці летять зі скелі з криком "хуже нє будєт". Саме тому козацькі ватажки, з метою не допустити наслідків ворожого залякування, взяли акцію-залякування султана і перетворили на власну контр-пропагандистську операцію. І таки успішно перетворили: три століття вдячні нащадки пам'ятають. Ось правильний приклад використання єдиного марафону. Саме так мають діяти лідери. А слабкі лідери лише ниють потім, коли настали наслідки, про "тупий норот", який нічого не розуміє і ліг під ворогів.
Лідери в темі є?
Зараз ми знову знаходимося перед залякуванням з боку ворога. Всі ці рандомні удари по багатоквартирним будинкам попри зовнішню несистемність мають чітку військову мету: тримати вас в ситуації невизначеності хто помре наступним, залякати, розколоти суспільство, відділити від нас залякану частину, подальшим етапом - викристалізувати серед неї лідерів і нарешті здійснити в нашому таборі переворот і капітуляцію. А в кінці - кинутися на нас і добити. В свою чергу це веде до вилки, коли поточний лідер козаків Зеленський вимушений захищатися від цієї воєнної стратегії ворога марафоном (цензурою). Але в той же час розплачуватися свободами і правами суспільства. А це в свою чергу б'є по нашій перевазі в якості (і над ворогом, і в очах союзників). А от воєнна пропаганда в нас була присутня лише у вигляді примітивної брехні про швидку перемогу, 2-3 нєдєлі максімум. І це обернулося втратою мотивації після першого ж невдалого контрнаступу. Реально ж вийти з цієї вилки можна лише будівництвом серйозної воєнної контр-системи. Американці на 3000 трупів в вежах-близнюках і на кадри в усіх світових медіа з падаючим Всесвітнім торговим центр відповіли кадрами авіаносної ударної групи, що на всіх парах пре вперед до берега ворога. Місяці вони крутили ці кадри з авіаносцями, щоб показати: нас не злякати, всією потугою дамо відповідь. Та це лише одна система - пропагандистська. Мають бути збудовані: - система стратегічних бомбардувань воєнної промисловості ворога, - система ППО над нашою землею, - система відплатних акцій по організаторах і/або у форматі око-за-око, - українська ідеологія умовного "джихаду" для перетворення страху на злість і рішучість до дій. - і тд. У нас немає авіаносної групи "Джеральд Форд", але удари Малюка-Буданова-Зеленського по нафтопереробним заводам РФ це прекрасно, це треба нарощувати в десятки разів. Треба розбомбити їм всі НПЗ, бо це не тільки гроші, всього 5 НПЗ на росії виробляють більшість толуолу для рашистських авіабомб. Маємо виробляти також власні ракети, щоб вони пробивали дахи капітальних воєнних заводів і розносити всередині верстати продані Меркель і цінних спеціалістів разом з ними. Їм "плювати на втрати"? Ага подивимося. Але воювати вони мають луками і стрілами. Маємо нарощувати виробництво дронів всіх типів, щоб один український воїн міг наколошматити хоч і 50 орків, як подекуди буває вже зараз. І нарешті маємо думати про власне масове виробництво авіабомб уже зараз, щоб через рік-два перемішувати орків з їх лініями суровікіна. І коли орки в своїй голові змиряться, що перемогти нас важче ніж розніжену московську елітку, буде їм прігожин помножений на тисячу. І потім ми візьмемо плату за все.
Вже будують. Лишилось найлегше -- мобілізувати млн.
Але по пропаганді у нас давно назріла реформа воєнної пропаганди. В ній має бути більше креативу, професіоналізму і розуміння мети. Треба не бронь, а мобілізація режисерів і сценаристів в нашу воєнну пропаганду, всіх майстрів впливу на свідомість. А направляти їх мають замість цивільних ледарів з ОП, воєнні спеціалісти, які розуміють і можуть замовити, яка має бути психологія у воюючого населення. Не знаєте - просто порадьтеся з будь-яким тренером з провінційного залу боксу, він вам швидко пояснить, як мотивувати "ненароджених для війни", налаштовувати відноситися до труднощів, втоми, втрат, крові, болю. Як натомість обходити біль і втому і налаштовувати на завзяту роботу, концентрацію на меті, не втрачати цю мету під ударами невдач. Як не чекати і мріяти "коли це все закінчиться", а розуміти, що життя нас вирвало із класу овець і перевело в клас хижаків. І це може тривати 10 поколінь. От тоді в нас замість "втома, втома, втомлені, втома", буде в суспільстві панувати мораль "листа козаків" - мораль переможців.
sashaqbl написав:Так такі ж як ти ухилянти і демонізують військових. А Залужного звільнили в першу чергу через те, що наполягав, що треба мобілізувати 500К і не менше.
Справа не в кількості мобілізованих, а в методах. Існують більш ефективні засоби мобілізації. Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це. Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ? Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.[/quote] А давайте просто на шаг/другой подумаем? -- а то если Парагвайским путем идти -- ваша фраза может до такой сократиться: >>> просто закінчились люди [/quote]
АГА , благають допомоги як біженці з України . Скулять так , я біженець ДОПОМОЖІТЬ ! А чого ж ви не їдете захищати ? ........ бо я поїхав у вигнання ....
ці штрафи не подіють.. хто немає грошей буде продовжувати ховатись, а якщо піймають то зістрибне з потяга по дорозі на Рівне і знову буде ховатись а хто має гроші буде платити і далі нейти
дана ситуація тільки збільшить криміналізацію всього та порушення законів. От мене питають пересічні "для чого водійські права, і їздити тверезим, якщо від 18 травня все рівно ховатись від кожного патруля" ))
Особисто ви будете тікати від патрулів на авто? Як в бойовику? Чи ви знов «я знаю їх»? А я знаю що герої всі на словах. Бо були б справжні сміливці, то не боялись би армії як вогню))
UA написав:Справа не в кількості мобілізованих, а в методах. Існують більш ефективні засоби мобілізації. Люди не хочуть кожен ранок вставати та йти на роботу, але ж роблять це. Бо є мотиваційна система з комбінації палок-невидимок та надувних плюшок.
хочете сказати методи які не принесуть незручностей вам і вашим близьким? Добре, яку вам лічно треба палку невидимку ? Попередні методи не тому не діють , що вони погані, просто закінчились люди на яких воно діяло. А людей треба знову. Чим дальше тим трудозатратніша мобілізація і методи жорсткіші.
У хлопців які гоняють на спортбайках, шансів вижити меньше ніж в штурмовій бригаді. Але хлопці це роблять добровільно, без примусу, тому в суспільстві немає осуду. Примус викликає протидію. Дивно, що на фінансовому форумі треба пояснювати таки речі. Економіка це розділ психології (соціодинамики)
Бусів не було - йшли добровільно, чи хоча б не ховалися від ТЦК. При зменшенні потоку добровольців треба було дивитися на мотиваційну частину, на сучасні методи агітації. Формула 1 гектар сельхозземлі за місяць служби на передку як частина мотивації. А так, земля звісно олігархам, а хлопцям бусфікацію.
Навіть землю під меморіальне військове кладовище під Києвом в болоті виділили. Дирекція кладовища давала пресс-конференцію з цього питання. Позор.
1. це звідки така статистика про шанси поциків на моциках і штурмовиків? ) 2. Процент любителів адреналіну в суспільстві не такий великий, вони просто на виду. Скільки спортивних байків продається в Україні в рік? На скільки можно збільшити це число? всі рекламні методи можливі тільки при малій потребі. От треба Вам 20 тисяч десанту , тоді- ніхто крім нас, всі одборні кров з молоком , безбашенні любителі спорту. А коли вам треба 120 тисяч? А якщо це повторний набір? То Ваше -ніхто крім нас , перетворюється в якого хуана ми? І це даж при тому що видихається сама ідея, реклама приїдається й не діє) кожних півроку пивна компанія випускає нову рекламу... но то загальні отвлєчонні моменти. Тепер конкретно в шо ми загорнем безстрокову службу в армії? В отриманні поваги в суспільстві, в високому статусі? Ну там ідуть захисники по вокзалу і всі їм хлопають? Хороша була реклама) но, якось ... по перше люди з соціальної верхівки не служать, те що президент в футболці цвєту хакі мож чуть поправляє ситуацію. Но верхушка явно ігнорує обовязок. По друге ,НЕМА особої поваги. Може в секс? Він вродь найкраще продається? Там в солдата виходной пуговіци в ряд і всі дівчата його? ))) По моєму тема недоработана... Но шепну вам по сікрєту з сексом на війні якось не особо, мало того що підходящих особєй женського полу мало.. так іще й гвалтувать нікого нізя, даж плєнних. Жєневською конвенцією заборонили. Так шо на війні здебільшого драчуни, іще й в непідходящих условіях, в спальніках під одобрітєльний храп товаріщєй))). Шо там іще ? Гроші і харчі хороші ? Так харчі так собі, правда ситно. тратити на себе не особо виходить... є правда в мене знайомі шо купили собі літню форму за 16тисяч і берци за 6. Но зарплата в них 120тисяч... скільки форми він собі купить?
Проблема марафону навіть не в тому, що він порушує права людини, а що він неефективний. Порушення прав людини під час війни не просто допустиме, а необхідне рішення, якщо ви не хочете повторити долю Стародавнього Риму, де були вільні громадяни, які просрали свою квітучу країну дикунам-варварам, що не знали прав людини. І ті пооббивали їх красивим статуям руки, понаси**ли в їхні шикарні вази і згвалтували їхніх жінок. Але порушення цих прав людини має служити меті ефективно. А в нас Єрмак з Зеленським свободу слова обмежили, але зробили це з метою заборони обідної критики про "шашлики". І керують тепер всім у марафоні цивільні ледарі з ОП, а не військові професіонали з морально-психологічного забезпечення. Той і результат маємо.
Хто там вив, що тцк права вам порушило? От. Все було правильно. І має стати на порядок жорсткіше...
"Лист козаків турецькому султану" у нас завжди розуміли в обмеженому сенсі: такий собі етнографічний прикол від козаків-приколістів. Насправді, козацькі еліти були не голопузими голодранцями, вони були освіченими людьми, з шляхетних родів, часто з європейською воєнною освітою. І вони прекрасно знали небезпеку залякування з боку ворога. Якщо еліти не ведуть низи в першу чергу інформаційно, не нав'язують правильну мораль, то серед овець починається розброд. Провалюєте 17-у статтю вашої Конституції, де про "захист інформаційної безпеки", дозволяєте кримінальному авторитету з усіх ЗМІ кричати про вбивства і аварії, то потім і вівці летять зі скелі з криком "хуже нє будєт". Саме тому козацькі ватажки, з метою не допустити наслідків ворожого залякування, взяли акцію-залякування султана і перетворили на власну контр-пропагандистську операцію. І таки успішно перетворили: три століття вдячні нащадки пам'ятають. Ось правильний приклад використання єдиного марафону. Саме так мають діяти лідери. А слабкі лідери лише ниють потім, коли настали наслідки, про "тупий норот", який нічого не розуміє і ліг під ворогів.
Лідери в темі є?
Зараз ми знову знаходимося перед залякуванням з боку ворога. Всі ці рандомні удари по багатоквартирним будинкам попри зовнішню несистемність мають чітку військову мету: тримати вас в ситуації невизначеності хто помре наступним, залякати, розколоти суспільство, відділити від нас залякану частину, подальшим етапом - викристалізувати серед неї лідерів і нарешті здійснити в нашому таборі переворот і капітуляцію. А в кінці - кинутися на нас і добити. В свою чергу це веде до вилки, коли поточний лідер козаків Зеленський вимушений захищатися від цієї воєнної стратегії ворога марафоном (цензурою). Але в той же час розплачуватися свободами і правами суспільства. А це в свою чергу б'є по нашій перевазі в якості (і над ворогом, і в очах союзників). А от воєнна пропаганда в нас була присутня лише у вигляді примітивної брехні про швидку перемогу, 2-3 нєдєлі максімум. І це обернулося втратою мотивації після першого ж невдалого контрнаступу. Реально ж вийти з цієї вилки можна лише будівництвом серйозної воєнної контр-системи. Американці на 3000 трупів в вежах-близнюках і на кадри в усіх світових медіа з падаючим Всесвітнім торговим центр відповіли кадрами авіаносної ударної групи, що на всіх парах пре вперед до берега ворога. Місяці вони крутили ці кадри з авіаносцями, щоб показати: нас не злякати, всією потугою дамо відповідь. Та це лише одна система - пропагандистська. Мають бути збудовані: - система стратегічних бомбардувань воєнної промисловості ворога, - система ППО над нашою землею, - система відплатних акцій по організаторах і/або у форматі око-за-око, - українська ідеологія умовного "джихаду" для перетворення страху на злість і рішучість до дій. - і тд. У нас немає авіаносної групи "Джеральд Форд", але удари Малюка-Буданова-Зеленського по нафтопереробним заводам РФ це прекрасно, це треба нарощувати в десятки разів. Треба розбомбити їм всі НПЗ, бо це не тільки гроші, всього 5 НПЗ на росії виробляють більшість толуолу для рашистських авіабомб. Маємо виробляти також власні ракети, щоб вони пробивали дахи капітальних воєнних заводів і розносити всередині верстати продані Меркель і цінних спеціалістів разом з ними. Їм "плювати на втрати"? Ага подивимося. Але воювати вони мають луками і стрілами. Маємо нарощувати виробництво дронів всіх типів, щоб один український воїн міг наколошматити хоч і 50 орків, як подекуди буває вже зараз. І нарешті маємо думати про власне масове виробництво авіабомб уже зараз, щоб через рік-два перемішувати орків з їх лініями суровікіна. І коли орки в своїй голові змиряться, що перемогти нас важче ніж розніжену московську елітку, буде їм прігожин помножений на тисячу. І потім ми візьмемо плату за все.
Вже будують. Лишилось найлегше -- мобілізувати млн.
Але по пропаганді у нас давно назріла реформа воєнної пропаганди. В ній має бути більше креативу, професіоналізму і розуміння мети. Треба не бронь, а мобілізація режисерів і сценаристів в нашу воєнну пропаганду, всіх майстрів впливу на свідомість. А направляти їх мають замість цивільних ледарів з ОП, воєнні спеціалісти, які розуміють і можуть замовити, яка має бути психологія у воюючого населення. Не знаєте - просто порадьтеся з будь-яким тренером з провінційного залу боксу, він вам швидко пояснить, як мотивувати "ненароджених для війни", налаштовувати відноситися до труднощів, втоми, втрат, крові, болю. Як натомість обходити біль і втому і налаштовувати на завзяту роботу, концентрацію на меті, не втрачати цю мету під ударами невдач. Як не чекати і мріяти "коли це все закінчиться", а розуміти, що життя нас вирвало із класу овець і перевело в клас хижаків. І це може тривати 10 поколінь. От тоді в нас замість "втома, втома, втомлені, втома", буде в суспільстві панувати мораль "листа козаків" - мораль переможців.
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О. Деелоїзація. Все як я і люблю. 😁
Хто тут у нас вже ходить в спортзал? 🤔
знову в Bobua страховий випадок "прочитав всі букви - не зрозумів змісту", дислексія заразна
"Миші, станьте їжакми". Що там із "самозахистом овець", вже є поступ. Вівцю якщо її викрадають люди в пікселю, не засудять за те що бодалася. Чи все ж п"яну вівцю можна вкласти, бо вона вирішила що вона хижак? Чи вівця хижак тільки в окопі? А на гражданці Успіх-хижак замість того щоб ногом відкривати двері кабінету сіськоцмуделя, тихенько стукає як вівця копитцем: "можна ввійти до слуги народу попросити справку якщо вельмишанований соізволіть".