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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79367937793879397940>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось знає що у людей викликає таку деформацію, щоб так маразмувати? Може погляд знизу вгору на всіх з підвалу? Це може накладати?
Вівця/копитцем..
На своєму робочому місці всі «перший сорт» . Будь який «альфа» спитає у долярчика в МАФіку « чи можна взяти подивитись?»
Долярчик в кабінет зайде з дозволу.
Але в мянямірок тих, хто сам себе називає «третій сорт, майже вибраковка» якось все гіпертрофовано..

Про плюшки речь уже не идёт?


Плюшки можна створити з кишені ухилянта переляканого. Іншого ресурсу нема. І я сподіваюсь їх обовʼязково створять. Щоб здійснити мрію ухилянтів « ви запропонуйте 300к і бажаючі будуть», але за їх рахунок.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 14:48

  antey1969 написав:Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
кроме того у населения может возникнуть вопрос "а чем неподъёмный штраф лучше оккупации?" Тонкая материя если перегнуть. И тогда война за идею превратится в войну за фамилию.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 14:51

Днем с огнем, вечером разогнем.

  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
кроме того у населения может возникнуть вопрос "а чем неподъёмный штраф лучше оккупации?" Тонкая материя если перегнуть.


Если на кону «17 т грн vs чеченский притон в Ирпенской коммерции» , что выберет ухмылянт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

маю надію
Востаннє редагувалось холява в Вів 30 кві, 2024 15:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 14:56

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Есть такое понятие "нельзя снять с коровы три шкуры". Предложенные размеры штрафов для большинства просто неподъемны, по-этому не действенны - из просто невозможно с населения получить. А те, с кого их взыскать было бы можно - все как один неприкасаемые.
кроме того у населения может возникнуть вопрос "а чем неподъёмный штраф лучше оккупации?" Тонкая материя если перегнуть.


Если на кону «17 т грн vs чеченский притон в Ирпенской коммерции» , что выберет ухмылянт?

на кону цивільній вівці піти "на шашлики", бо поізносівшиєся професійні хижаки чілять бюджетну сільку
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 кві, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:01

flyman

на кону "піти вівцьою на шашлики", поки професійні хижаки чілять бюджетну сільку


Так вівця теж цмулила. Яка проблема?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:07

  Hotab написав:Если на кону «17 т грн vs чеченский притон в Ирпенской коммерции» , что выберет ухмылянт?
1. речь шла конечно не о 17 тыс. 2е у них нет сил оккупировать Харьков. Разрушить - да оккупировать нет. Попытка оккупировать Ирпень уже была в 2022. За 2 года бабы достаточно нарожали, чтобы повторить? Преувеличивая возможности пуйла ты играешь на его стороне.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:11

  Hotab написав:Яка проблема?


https://www.youtube.com/shorts/ZJE8Qe2MXXM
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:23

  flyman написав:
  Hotab написав:Яка проблема?


https://www.youtube.com/shorts/ZJE8Qe2MXXM

Пише тобі? Є чат?

Преувеличивая возможности пуйла ты играешь на его стороне


Самоуспокоение по типу «в мае шашлыки» и приуменьшение по типу «там нет достаточной группировки для вторжения» на кого сыграло?


За 2 года бабы достаточно нарожали, чтобы повторить?


Не знаком с их бабами и их фертильными возможностями, но группировка в Украине удвоилась с тех пор. Бежать в доманевский котел надо вдвое быстрее?


2е у них нет сил оккупировать Харьков.


Количество необходимых сил прямиком зависит от сил обороняющихся. Если силы обороняющихся тают, а виталики призывают прятаться от мобилизации, то на чью бетономешалку они льют воду?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 кві, 2024 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 15:33

За крок до ...©

  flyman написав:А на гражданці знову Успіх-хижак
Тут якось знову в ЗМІ озвучували, що за кордоном таки прийшли до "твердого рішення/висновку", що військовий ефективний на фронті - 6міс(!!!) - а далі йде втома/деградація/втрата мотивації і т.п.
А я тільки можу сказати, що таке може бути лише на МАРСІ!!!
В нас - ні!!! В жодному разі!!!))

Тож, на Марсі...
Ну, ще хіба, якщо солдат знає, що 12міс. - це максимум/чіткий термін, а далі купа плюшок(убд і т.п.) - то ще менш/більш може "дотягнути" до року на фронті в "нормальному бойовому стані(дусі)"!

А так... - після 6міс. починається... що вже до року часу, солдат перетворюється на хижака(дикуна?)
Загострюються/випливають на поверхню такі риси, як жорстокість, зневага, пофігізм, цинізм, егоїзм...(тут можна, майже, всі погані риси додати - то дуже не помилитесь) :wink:
Але ж добре, що таке тільки на Марсі, а не в нас? Чи не так? :twisted:

І от на тому Марсі, не те що рік, а вже й другий рік минув - а чітких термінів так і не оголосили!!!

Уявляєте, яких "хижаків" виховали/виплекали/створили на Марсі за 2р.+???! :shock:

І от як таких "хижаків" випускати на волю/в тил/в цивільне життя?
Це ж треба їм надати психолога, хоч 1-2рази на місяць протягом року...

Тож, на Марсі пішли іншим шляхом/вирішили не заморочуватись - а просто поклали болт на військових марсіан...
То вже аж самому цікаво, до чого це все приведе? :mrgreen:
Успіх
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