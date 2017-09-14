Додано: Вів 30 кві, 2024 15:33

flyman написав: А на гражданці знову Успіх-хижак А на гражданці знову Успіх-

Загострюються

Тут якось знову в ЗМІ озвучували, що за кордоном таки прийшли до "твердого рішення/висновку", що військовий ефективний на фронті - 6міс(!!!) - а далі йде втома/деградація/втрата мотивації і т.п.А я тільки можу сказати, що таке може бути лише на МАРСІ!!!В нас - ні!!! В жодному разі!!!))Тож, на Марсі...Ну, ще хіба, якщо солдат знає, що 12міс. - це максимум/чіткий термін, а далі купа плюшок(убд і т.п.) - то ще менш/більш може "дотягнути" до року на фронті в "нормальному бойовому стані(дусі)"!А так... - після 6міс. починається... що вже до року часу, солдат перетворюється на хижака(дикуна?)/випливають на поверхню такі риси, як жорстокість, зневага, пофігізм, цинізм, егоїзм...(тут можна, майже, всі погані риси додати - то дуже не помилитесь)Але ж добре, що таке тільки на Марсі, а не в нас? Чи не так?І от на тому Марсі, не те що рік, а вже й другий рік минув - а чітких термінів так і не оголосили!!!Уявляєте, яких "хижаків" виховали/виплекали/створили на Марсі за 2р.+???!І от як таких "хижаків" випускати на волю/в тил/в цивільне життя?Це ж треба їм надати психолога, хоч 1-2рази на місяць протягом року...Тож, на Марсі пішли іншим шляхом/вирішили не заморочуватись - а просто поклали болт на військових марсіан...То вже аж самому цікаво, до чого це все приведе?