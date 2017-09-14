vitaliiangel написав:. речь шла конечно не о 17 тыс. 2е у них нет сил оккупировать Харьков. Разрушить - да оккупировать нет. Попытка оккупировать Ирпень уже была в 2022
В цьому вся проблема. Марафон переконав людей, що в них нема сил щось окупувати. На жаль, якщо проблеми з людьми не будуть вирішені то фронт може посипатися, і тоді в них вистачить сил, щоб окупувати і Ірпінь і Львів і Ужгород, попутно відстрілюючи найбільш активних. І тих, хто опинився поряд - для профілактики.
sashaqbl написав:і тоді в них вистачить сил, щоб окупувати і Ірпінь і Львів і Ужгород,
и Польшу/Германию Францию. Да шо там Европу. Весь мир как минимум. Чего только не придумает 1й сорт чтобы загнать побольше в окоп а самим получать по 50 тыс в тылу, переезжая с одного ресторана в другой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 30 кві, 2024 15:39, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:і тоді в них вистачить сил, щоб окупувати і Ірпінь і Львів і Ужгород,
и Польшу/Германию Францию. Да шо там Европу. Весь мир как минимум
Смешно. Но нет. Тупые передергивания не работают. Не так давно ты, увлекшись постами «все попало, нам не помогают, гипс снимают , клиент уезжает» сам принес пару постов по типу «если так дальше, то фронт рухнет». Это принес ТЫ!! Ты это читал, или как во многих других твоих постах «нет времени читать, надо писать»??
самим получать по 50 тыс в тылу, переезжая с одного ресторана в другой.
Недавно Бетон приносил алярмическое сообщение, что расширяют погранслужбу и полицаев. Ты подал заявку в «первый сорт»? Менять рестораны.. первый сорт.. все нереализованные фантазии невзятого в школу платного дипломника. «Такой маленький, а уже Жигули»
Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ? Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни. https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild
Ukrainian написав:Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ? Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни. https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild
От бином Ньютона, да? А може тому що населення в 4 рази більше? Нє? І озброєння, авіація з фабами, кабами на порядок? А нам металлолом, непотріб, знятий з озброєння і тільки після того, як "партнери" нове отримають
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 30 кві, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.