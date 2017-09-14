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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79387939794079417942>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:29

  Ukrainian написав:Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ?
Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild
Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни.
https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild

На початку війни навіть повертались, щоб воювати, а зараз...
Уміють слуги людей демовтивувати.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не треба звалювати на простих громадян перекладувати відповідальність. Десь була статистика, готовність українців воювати чи не найвища в Европі 67%. В Італії - 13%.
Зарубіть собі на носі, все що зараз відбувається не провина мужиків, а виключно тих, хто не готував країну до війни

І як би ви не закрили кордони, висловивши повну недовіру до громадян, громадяни їздили б і поверталися. Тільки ви (влада) винна в дискредитації і демонізації військових.
Дійшло до того, що чиясь дитина в супермаркеті при появі військових кричить, опа віськомат
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 30 кві, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:36

Успішний напрямок!(Флер в курсі) ;)

  Hotab написав:«если так дальше, то фронт рухнет».
Я нікого не хочу лякати, але як оце називається?
"початок"? >>>
Зображення

Але, якщо все ж таки когось це налякало, то зразу хочу заспокоїти, що не все те правда, що нам показують ;)
Тож, якщо б зображення на наступному скріншоті було б правдою, то Успіх вже б стріляв по орках з АК, а не з САУ!!! :mrgreen:
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ситуація з затриманими працівниками онкоцентру у Львові. Офіційні коментарі ТЦК та медзакладу

«Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства»

Такими темпами у нас лікарів не залишиться.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:45

Бетон
Але коли давно 60+ холява працює лікарем з пораненими, ти незадоволений. Чому?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:47

  Бетон написав:Ситуація з затриманими працівниками онкоцентру у Львові. Офіційні коментарі ТЦК та медзакладу

«Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства»

Такими темпами у нас лікарів не залишиться.

навіщо ті лікарі,

можна просто сходити в пересувний цирк і подивитися "стаціонарний цирк" (телемарафон) - у них броня ))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:51

flyman
Hotab написав:
Ну типу це неможливо.

поізносівшимся млодопєнсам рубльова сіська буде?

Такие самостоятельно сделают капиталку и прибегут навипередки в военкоматы - могу и готов летать!.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:52

  Vadim_ написав:flyman
Hotab написав:
Ну типу це неможливо.

поізносівшимся млодопєнсам рубльова сіська буде?

Такие самостоятельно сделают капиталку и прибегут навипередки в военкоматы - могу и готов летать!.

Я в загранотряд с РПК , или даже ПКМ . Вадим должен стать героем!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 16:56

  Бетон написав:Такими темпами у нас лікарів не залишиться.

Кажуть, що в Мико закривається шість державних лікарень. Шість, Карл! Одна з них - стоматологічна для дорослих, гарна ... колись була((
fler
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Кажуть, що в Мико закривається шість державних лікарень. Шість, Карл! Одна з них - стоматологічна для дорослих, гарна ... колись була((

Зелена влада...
sashaqbl
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