Ukrainian написав:Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ? Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни. https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild
На початку війни навіть повертались, щоб воювати, а зараз... Уміють слуги людей демовтивувати.
Не треба звалювати на простих громадян перекладувати відповідальність. Десь була статистика, готовність українців воювати чи не найвища в Европі 67%. В Італії - 13%. Зарубіть собі на носі, все що зараз відбувається не провина мужиків, а виключно тих, хто не готував країну до війни
І як би ви не закрили кордони, висловивши повну недовіру до громадян, громадяни їздили б і поверталися. Тільки ви (влада) винна в дискредитації і демонізації військових. Дійшло до того, що чиясь дитина в супермаркеті при появі військових кричить, опа віськомат
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 30 кві, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Я нікого не хочу лякати, але як оце називається? "початок"? >>>
Але, якщо все ж таки когось це налякало, то зразу хочу заспокоїти, що не все те правда, що нам показують Тож, якщо б зображення на наступному скріншоті було б правдою, то Успіх вже б стріляв по орках з АК, а не з САУ!!!
Ситуація з затриманими працівниками онкоцентру у Львові. Офіційні коментарі ТЦК та медзакладу
«Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства»
Бетон написав:Ситуація з затриманими працівниками онкоцентру у Львові. Офіційні коментарі ТЦК та медзакладу
«Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства»
Такими темпами у нас лікарів не залишиться. ㅤ
навіщо ті лікарі,
можна просто сходити в пересувний цирк і подивитися "стаціонарний цирк" (телемарафон) - у них броня ))