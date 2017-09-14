Тиж сам казав шо тебетакое по ВУСу не паложено
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Додано: Вів 30 кві, 2024 17:01
Тиж сам казав шо тебетакое по ВУСу не паложено
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:02
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️У Польщі для війни в Україні готують підрозділи з чоловіків, які виїхали за кордон — нардеп Камельчук
За його словами, серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном, є охочі служити. Вони хотіли б пройти навчання у добрих умовах за кордоном.
Хорошая инициатива.
Мой дальний брательник, мастер спорта международного класса, рост 196, машина, отучился в Европе. Щас работает инструктором
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:04
Точно "не може", чи все ж таки "не хоче"?
А хто ще не зміг/не може за ДВА РОКИ+ вийти з окупації?
Бабусі 98років!!! Карл!!!
10км!!! Карл!!!
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:16
Для здобуття кордонів 91го - нам потрібно лише...
А я ще раз так легеееееесенько нагадаю, що ЗСУ чекає на твого чоловіка!
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати, в ЕС мы терь точно не вступим?
На крысу тихонько письмо в совет Европы, чтобы никто не узнал и не подавал иски в еспч против отказа в консульских услугах ну и других интересных прав человека, например, права на имущество))
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
самі собі суперечите.
саме страх потрапити війну буде мотивувати тікати від патрулів та ховатись. Чи з полігонів тікають/стрибають з потягів бо дуже відважні
Є місячної давності відео з села Синяк (Закарпаття) де вузенькою дорогою повна автівка хлопців тікає від двох ТЦК-шних бусів.
Вчора-позавчора відео з Одеси де двоє пакують мужика до буса, він руками й ногами чіпляється за двері / кузов і врешті решт виривається, коли вже був запакований на 99%
ще хлопчина що на руках по віконних решітках втік з другого поверху мукавського ТЦК.
Багато хто думає що будь-який спротив тут, краще ніж опинитись там.
Як вже писали бажаючих поляків чи німців буде ще менше, якщо до цього дійде
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:32
в нас тут є один патріот з Чаплинки
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Який відсоток таких дибілів?
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