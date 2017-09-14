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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7939794079417942>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:01

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:flyman
Hotab написав:
Ну типу це неможливо.

поізносівшимся млодопєнсам рубльова сіська буде?

Такие самостоятельно сделают капиталку и прибегут навипередки в военкоматы - могу и готов летать!.

Я в загранотряд с РПК , или даже ПКМ . Вадим должен стать героем!

Тиж сам казав шо тебетакое по ВУСу не паложено
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:02

  fler написав:
  Бетон написав:Такими темпами у нас лікарів не залишиться.

Кажуть, що в Мико закривається шість державних лікарень. Шість, Карл! Одна з них - стоматологічна для дорослих, гарна ... колись була((

Ви не вигадуєте? Про це розповідали по зелемарафону?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️У Польщі для війни в Україні готують підрозділи з чоловіків, які виїхали за кордон — нардеп Камельчук

За його словами, серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном, є охочі служити. Вони хотіли б пройти навчання у добрих умовах за кордоном.

Хорошая инициатива.

Мой дальний брательник, мастер спорта международного класса, рост 196, машина, отучился в Европе. Щас работает инструктором
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:04

Точно "не може", чи все ж таки "не хоче"?

А хто ще не зміг/не може за ДВА РОКИ+ вийти з окупації?
Бабусі 98років!!! Карл!!!
10км!!! Карл!!!
https://youtube.com/shorts/OVoo45ix3ns? ... yp4Ss98242
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:16

Для здобуття кордонів 91го - нам потрібно лише...

  fler написав:Карл!
А я ще раз так легеееееесенько нагадаю, що ЗСУ чекає на твого чоловіка! ;) :D
https://youtube.com/shorts/tv_z4flwnhA? ... ar3phWNt-i
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, в ЕС мы терь точно не вступим?
На крысу тихонько письмо в совет Европы, чтобы никто не узнал и не подавал иски в еспч против отказа в консульских услугах ну и других интересных прав человека, например, права на имущество))
Бетон
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Бетон
Давно спростовано. Но твои нахрюк-каналы это не сообщили
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Особисто ви будете тікати від патрулів на авто? Як в бойовику?
Чи ви знов «я знаю їх»? А я знаю що герої всі на словах. Бо були б справжні сміливці, то не боялись би армії як вогню))


самі собі суперечите.
саме страх потрапити війну буде мотивувати тікати від патрулів та ховатись. Чи з полігонів тікають/стрибають з потягів бо дуже відважні
Є місячної давності відео з села Синяк (Закарпаття) де вузенькою дорогою повна автівка хлопців тікає від двох ТЦК-шних бусів.
Вчора-позавчора відео з Одеси де двоє пакують мужика до буса, він руками й ногами чіпляється за двері / кузов і врешті решт виривається, коли вже був запакований на 99%
ще хлопчина що на руках по віконних решітках втік з другого поверху мукавського ТЦК.
Багато хто думає що будь-який спротив тут, краще ніж опинитись там.

Як вже писали бажаючих поляків чи німців буде ще менше, якщо до цього дійде
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:32

  Успіх написав:А хто ще не зміг/не може за ДВА РОКИ+ вийти з окупації?
Бабусі 98років!!! Карл!!!
10км!!! Карл!!!
https://youtube.com/shorts/OVoo45ix3ns? ... yp4Ss98242

в нас тут є один патріот з Чаплинки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Є місячної давності відео з села Синяк (Закарпаття) де вузенькою дорогою повна автівка хлопців тікає від двох ТЦК-шних бусів.
Вчора-позавчора відео з Одеси де двоє пакують мужика до буса, він руками й ногами чіпляється за двері / кузов і врешті решт виривається, коли вже був запакований на 99%
ще хлопчина що на руках по віконних решітках втік з другого поверху мукавського ТЦК.
Багато хто думає що будь-який спротив тут, краще ніж опинитись там.

Який відсоток таких дибілів?
sashaqbl
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