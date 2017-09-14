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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7939794079417942
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:40

Letusrock
Питання було простіше нема куди: ви особисто будете як в NFS тікати від патрулів, стрибати з вагонів і вантажівок?
То чому ви кажете «всі»?? Вас таких «салатів Летук» більшість. Починаєте мені тут співати…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Який відсоток таких дибілів?


інстинкт самозбереження це дибілізм? От боїться людина війни і нехоче нізащо туди потрапити, тому від дебіл по вашому?
серед німців чи чехів таких "дебілів" буде 95%
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:інстинкт самозбереження це дибілізм? От боїться людина війни і нехоче нізащо туди потрапити, тому від дебіл по вашому?

До вашого відома, у людини нема інстинктів.
І та, якщо людина живе емоціями, замість того, щоб хоч іноді включити голову - то це називається "дибіл".
То який відсоток таких дибілів? Хоча це треба в ТЦК питати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:54

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:и Польшу/Германию Францию. Да шо там Европу. Весь мир как минимум

Смешно. Но нет. Тупые передергивания не работают.
Не так давно ты, увлекшись постами «все попало, нам не помогают, гипс снимают , клиент уезжает» сам принес пару постов по типу «если так дальше, то фронт рухнет». Это принес ТЫ!! Ты это читал, или как во многих других твоих постах «нет времени читать, надо писать»??

Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:56

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Який відсоток таких дибілів?


інстинкт самозбереження це дибілізм? От боїться людина війни і нехоче нізащо туди потрапити, тому від дебіл по вашому?

А ще є такі ... люди ... які вважають, що за Карпатами можно відсидітись
Що не прийдуть до нього умовні буряти чи кадировці і не спитають: - А кто разрешил вам хорошо жить ?

Це був такий напис на будинку чи то в Ірпені, чи то в Бучі

Закарпатцям, які вважають, що іх собі забере Угорщина, можу трішки огорчіть

Путін хоче, як мінімум, розширити РФ до кордонів 1991 року СРСР
А в складі якої держави була Закарпатська область в 1991 році ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:57

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:інстинкт самозбереження це дибілізм? От боїться людина війни і нехоче нізащо туди потрапити, тому від дебіл по вашому?

До вашого відома, у людини нема інстинктів.

хорошая шутка. Неумная, но хорошая :lol:
Классический пример, доказывающий обратное: утопающий...
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 17:57

  _hunter написав:Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.

А кто-то далеко не жив

А кто-то тикал в Германию, роняя по дороге тапки
Если большинство осталось живы, зачем тогда убегал ?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:01

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Який відсоток таких дибілів?


інстинкт самозбереження це дибілізм? От боїться людина війни і нехоче нізащо туди потрапити, тому від дебіл по вашому?

А ще є такі ... люди ... які вважають, що за Карпатами можно відсидітись
Що не прийдуть до нього умовні буряти чи кадировці і не спитають: - А кто разрешил вам хорошо жить ?

Це був такий напис на будинку чи то в Ірпені, чи то в Бучі

Закарпатцям, які вважають, що іх собі забере Угорщина, можу трішки огорчіть

Путін хоче, як мінімум, розширити РФ до кордонів 1991 року СРСР
А в складі якої держави була Закарпатська область в 1991 році ?

Эта заезженная пластинка про бурятов начинает утомлять уже :lol: Как и та единственная надпись. Для примера: в Крыму тех бурятов/чеченов кто-когда в последний раз видел? :roll:
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