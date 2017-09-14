Letusrock Питання було простіше нема куди: ви особисто будете як в NFS тікати від патрулів, стрибати з вагонів і вантажівок? То чому ви кажете «всі»?? Вас таких «салатів Летук» більшість. Починаєте мені тут співати…
Letusrock написав:інстинкт самозбереження це дибілізм? От боїться людина війни і нехоче нізащо туди потрапити, тому від дебіл по вашому?
До вашого відома, у людини нема інстинктів. І та, якщо людина живе емоціями, замість того, щоб хоч іноді включити голову - то це називається "дибіл". То який відсоток таких дибілів? Хоча це треба в ТЦК питати.
vitaliiangel написав:и Польшу/Германию Францию. Да шо там Европу. Весь мир как минимум
Смешно. Но нет. Тупые передергивания не работают. Не так давно ты, увлекшись постами «все попало, нам не помогают, гипс снимают , клиент уезжает» сам принес пару постов по типу «если так дальше, то фронт рухнет». Это принес ТЫ!! Ты это читал, или как во многих других твоих постах «нет времени читать, надо писать»??
Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.
_hunter написав:Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.
А кто-то далеко не жив
А кто-то тикал в Германию, роняя по дороге тапки Если большинство осталось живы, зачем тогда убегал ?
_hunter написав:Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.
Если большинство осталось живы, зачем тогда убегал ?