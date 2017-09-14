Hotab написав:Плюшки можна створити з кишені ухилянта переляканого. Іншого ресурсу нема. І я сподіваюсь їх обовʼязково створять. Щоб здійснити мрію ухилянтів « ви запропонуйте 300к і бажаючі будуть», але за їх рахунок.
Зверніть увагу В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....
А якщо трошки видозмінити? Якщо не можеш воювати то можеш а - заплатити щомісячний військовий внесок в розмірі 20000 грн або б - відпрацювати на користь ЗСУ 100 годин в місяць і отримаєш на місяць бронь... або в - відпрацювати ікс годин+заплатити ігрек гривень(година роботи=200 грн)
От цікаво Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....? ПС Як бачите , в моїх опонентів єдине щастя - я не можу прийняти рішення, яке б їх змусило чучелом чи тушкою відпрацювати на користь Держави.
Hotab написав:Плюшки можна створити з кишені ухилянта переляканого. Іншого ресурсу нема. І я сподіваюсь їх обовʼязково створять. Щоб здійснити мрію ухилянтів « ви запропонуйте 300к і бажаючі будуть», але за їх рахунок.
Зверніть увагу В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....
А якщо трошки видозмінити? Якщо не можеш воювати то можеш ...
Тут, что забавно -- соглашусь. И как я там утром писал -- в Раде, похоже, тоже есть небольшой процент адекватных людей -- потому как снова пошли разговоры про эконом-бронирование. Но тут есть проблема: что бы с такой стороны на вопрос смотреть (взаимовыгодное сотрудничество) -- на нарид нужно смотреть как на равных. Но у властей с дореволюционных времен остался старый подход -- "крепостные". А от крепостых согласие нафиг не нужно -- они должны приказы выполнять...
_hunter написав:Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.
Если большинство осталось живы, зачем тогда убегал ?
Классическое "с такими друзьями враги не нужны"
Жалкое оправдание собственной трусости, что ты каждый раз подтверждаешь
Ukrainian написав:Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ? Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни. https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild
От бином Ньютона, да? А може тому що населення в 4 рази більше? Нє? І озброєння, авіація з фабами, кабами на порядок? А нам металлолом, непотріб, знятий з озброєння і тільки після того, як "партнери" нове отримають
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому. П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде