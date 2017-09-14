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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79417942794379447945>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:07

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Давно спростовано. Но твои нахрюк-каналы это не сообщили

Да конечно. Я так и думал, что совет Европы для вас нахрюкы

https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... codePays=U

Интересно, санкции будут?


Интересно другое. Кым спростовані 😂. Марахвоном?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:10

  Hotab написав:Плюшки можна створити з кишені ухилянта переляканого. Іншого ресурсу нема. І я сподіваюсь їх обовʼязково створять. Щоб здійснити мрію ухилянтів « ви запропонуйте 300к і бажаючі будуть», але за їх рахунок.
Зверніть увагу
В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....

А якщо трошки видозмінити?
Якщо не можеш воювати то можеш
а - заплатити щомісячний військовий внесок в розмірі 20000 грн
або
б - відпрацювати на користь ЗСУ 100 годин в місяць і отримаєш на місяць бронь...
або
в - відпрацювати ікс годин+заплатити ігрек гривень(година роботи=200 грн)

От цікаво
Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати
а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....?
ПС
Як бачите , в моїх опонентів єдине щастя - я не можу прийняти рішення, яке б їх змусило чучелом чи тушкою відпрацювати на користь Держави.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:17

  _hunter написав:Эта заезженная пластинка про бурятов начинает утомлять уже :lol: Как и та единственная надпись. Для примера: в Крыму тех бурятов/чеченов кто-когда в последний раз видел? :roll:

Конечно, когда сидишь в Германии, то для тебя это заезженная пластинка

Голова в песке, жопа снаружи )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:20

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Плюшки можна створити з кишені ухилянта переляканого. Іншого ресурсу нема. І я сподіваюсь їх обовʼязково створять. Щоб здійснити мрію ухилянтів « ви запропонуйте 300к і бажаючі будуть», але за їх рахунок.
Зверніть увагу
В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....

А якщо трошки видозмінити?
Якщо не можеш воювати то можеш
...

Тут, что забавно -- соглашусь. И как я там утром писал -- в Раде, похоже, тоже есть небольшой процент адекватных людей -- потому как снова пошли разговоры про эконом-бронирование.
Но тут есть проблема: что бы с такой стороны на вопрос смотреть (взаимовыгодное сотрудничество) -- на нарид нужно смотреть как на равных. Но у властей с дореволюционных времен остался старый подход -- "крепостные". А от крепостых согласие нафиг не нужно -- они должны приказы выполнять...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:22

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Так вот именно, что "Тупые передергивания не работают.". Фронт, он же не стеклянный -- раз "рухнул" -- и все, восстановлению не подлежит. -- 24.02 он уже "рухал" -- все (ну ок -- большинство) живы.

Если большинство осталось живы, зачем тогда убегал ?

Классическое "с такими друзьями враги не нужны" :oops:

Жалкое оправдание собственной трусости, что ты каждый раз подтверждаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:22

  pesikot написав:
  _hunter написав:Эта заезженная пластинка про бурятов начинает утомлять уже :lol: Как и та единственная надпись. Для примера: в Крыму тех бурятов/чеченов кто-когда в последний раз видел? :roll:

Конечно, когда сидишь в Германии, то для тебя это заезженная пластинка

пока не сидел -- точно так же все было :lol:
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:на нарид нужно смотреть как на равных
А може знову маленьке уточнення?
На кожного треба дивитись -адекватно
На дебіла-як на дебіла і керувати ним треба як дебілом
На адекватного -як на адекватного...

А то всіх під одну гребінку - це те саме що середня температура по лікарні...в якій є морг і є гарячка в епідемвідділенні....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:26

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Чому в кацапів повно бажаючих іти воювати в чужу країну а в Україні немає готових захищати своє ?
Україні бракує людей на фронті: лише 15% військовозобов'язаних беруть участь у бойових діях - Bild
Тим часом українські військові на передовій скаржаться на дефіцит не лише боєприпасів та зброї, але й кваліфікованих кадрів. Їм бракує людей, які вміють ефективно використовувати наявне озброєння, що негативно впливає на обороноздатність країни.
https://informator.ua/uk/ukrajini-braku ... diyah-bild

От бином Ньютона, да? А може тому що населення в 4 рази більше? Нє?
І озброєння, авіація з фабами, кабами на порядок? А нам металлолом, непотріб, знятий з озброєння і тільки після того, як "партнери" нове отримають

И партнёры партнёров утвердят.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:27

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Если большинство осталось живы, зачем тогда убегал ?

Классическое "с такими друзьями враги не нужны" :oops:

Жалкое оправдание собственной трусости, что ты каждый раз подтверждаешь

смешно это слышать от прячущегося за не-призывным возрастом недостудента :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде
The_Rebel
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