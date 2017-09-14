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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:29
Бетон написав:
Интересно другое. Кым спростовані 😂. Марахвоном?
Скажу проще, если б было так, как ты пишешь, то ты бы хрен купил квартиру, ты бы хрен продал квартиру
А если ты это делал, то прекрати истерить.
Надоел уже
Штангу таскаешь, с ноги прямым бьёшь, а ментально - как 15-летняя девочка
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:33
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Эта заезженная пластинка про бурятов начинает утомлять уже
Как и та единственная надпись. Для примера: в Крыму тех бурятов/чеченов кто-когда в последний раз видел?
Конечно, когда сидишь в Германии, то для тебя это заезженная пластинка
пока не сидел -- точно так же все было
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет
Ну да ... видимо, про бурятов под Черниговом мне марафон рассказал, а не те, кто в этих сёлах живёт ...
И про ДНРовцев
Я тебе больше скажу, ты на название ветки посмотри, внимательно
Так вот, белорусы тоже были. Их быстро по говору вычислили.
А ты продолжай держать голову в песке, жопой наружу ))
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:33
The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде
щось твоє і Ко коллаборантське іпсо про "чекати в потилицю\бурятів", не в"яжеться ніяк із перегонами із бусами, запливами в Тисі, стрибками в ширину на ходу з потягів, побіги із замку Іф, т.д. і т.п.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 30 кві, 2024 19:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:35
budivelnik написав: _hunter написав:
на нарид нужно смотреть как на равных
А може знову маленьке уточнення?
На кожного треба дивитись -адекватно
На дебіла-як на дебіла і керувати ним треба як дебілом
На адекватного -як на адекватного...
А то всіх під одну гребінку - це те саме що середня температура по лікарні...в якій є морг і є гарячка в епідемвідділенні....
Для этого Конституцию переписать нужно...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:39
pesikot написав: _hunter написав: pesikot написав:
Конечно, когда сидишь в Германии, то для тебя это заезженная пластинка
пока не сидел -- точно так же все было
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет
Ну да ... видимо, про бурятов под Черниговом мне марафон рассказал, а не те, кто в этих сёлах живёт ...
Как они рассказали -- если чечено-буряты в живых никого и ничего не оставляют?
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:40
The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...
Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:43
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
пока не сидел -- точно так же все было
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет
Ну да ... видимо, про бурятов под Черниговом мне марафон рассказал, а не те, кто в этих сёлах живёт ...
Как они рассказали -- если чечено-буряты в живых никого и ничего не оставляют?
Ебанько обыкновенное, которое живёт в Германии и считает, что ничего этого не было, потому что, начиталось российских ТГ-каналов
Жду, когда тебя лишат пособий )))
Чекаємо в Україні )))
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Додано: Вів 30 кві, 2024 18:59
Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.
За тих 100-150 заручників йдуть масові демонстрації з критикою влади. І влада рота нікому не затикає. І телемарафони не влаштовує.
Востаннє редагувалось zxzx777
в Вів 30 кві, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:01
zxzx777 написав:
Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.
Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:02
flyman написав: The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде
щось твоє і Ко коллаборантське іпсо про "чекати в потилицю\бурятів", не в"яжеться ніяк із перегонами із бусами, запливами в Тисі, стрибками в ширину на ходу з потягів, побіги із замку Ільф, т.д. і т.п.
Так я і кажу, що поки у нас стадія ще не та. От уявімо - зменшимо масштаб, наприклад, до студентської групи на пікніку а лісі. Напали на неї п'яні гопники. Можливі основні варіанти: 1) хлопці з групи зібралися і дали п-ди гопоті; 2) частина хлопців злякалися і розбіглися хто куди, але інша частина змогла затримати гопоту і дівчата змогли також втекти. Хоча ті хлопці, що дали опір, були сильно побиті гопотою; 3)ніхто не чинив спротив, гопніки надавали копняків самим борзим на їх думку, згвалтували дівчат, що їм сподобалися, а деякі з хлопців групи навіть піддакували гопоті і казали, що схожі на них (щоб їх також не відп-ли). На мою думку, у нас 2й варіант
От хто був у першому варіанті - це чеченці (не кадирівці) в першу чеченську, всього один мільйон населення, без допомоги США/ЄС і дали москалям п-зди. Правда у них був лідер (а не лідор) Джохар
Востаннє редагувалось The_Rebel
в Вів 30 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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