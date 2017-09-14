RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7942794379447945>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:29

  Бетон написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Давно спростовано. Но твои нахрюк-каналы это не сообщили

Да конечно. Я так и думал, что совет Европы для вас нахрюкы

https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... codePays=U

Интересно, санкции будут?


Интересно другое. Кым спростовані 😂. Марахвоном?

Скажу проще, если б было так, как ты пишешь, то ты бы хрен купил квартиру, ты бы хрен продал квартиру

А если ты это делал, то прекрати истерить.
Надоел уже

Штангу таскаешь, с ноги прямым бьёшь, а ментально - как 15-летняя девочка
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9582
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:33

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Эта заезженная пластинка про бурятов начинает утомлять уже :lol: Как и та единственная надпись. Для примера: в Крыму тех бурятов/чеченов кто-когда в последний раз видел? :roll:

Конечно, когда сидишь в Германии, то для тебя это заезженная пластинка

пока не сидел -- точно так же все было :lol:
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет :wink:

Ну да ... видимо, про бурятов под Черниговом мне марафон рассказал, а не те, кто в этих сёлах живёт ...
И про ДНРовцев

Я тебе больше скажу, ты на название ветки посмотри, внимательно
Так вот, белорусы тоже были. Их быстро по говору вычислили.

А ты продолжай держать голову в песке, жопой наружу ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9582
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:33

  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде

щось твоє і Ко коллаборантське іпсо про "чекати в потилицю\бурятів", не в"яжеться ніяк із перегонами із бусами, запливами в Тисі, стрибками в ширину на ходу з потягів, побіги із замку Іф, т.д. і т.п.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 30 кві, 2024 19:09, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34896
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:35

  budivelnik написав:
  _hunter написав:на нарид нужно смотреть как на равных
А може знову маленьке уточнення?
На кожного треба дивитись -адекватно
На дебіла-як на дебіла і керувати ним треба як дебілом
На адекватного -як на адекватного...

А то всіх під одну гребінку - це те саме що середня температура по лікарні...в якій є морг і є гарячка в епідемвідділенні....

Для этого Конституцию переписать нужно...
_hunter
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:39

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Конечно, когда сидишь в Германии, то для тебя это заезженная пластинка

пока не сидел -- точно так же все было :lol:
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет :wink:

Ну да ... видимо, про бурятов под Черниговом мне марафон рассказал, а не те, кто в этих сёлах живёт ...

Как они рассказали -- если чечено-буряты в живых никого и ничего не оставляют? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:40

  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...

Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7849
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:43

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:пока не сидел -- точно так же все было :lol:
Открою секрет: меньше Марафон смотри -- меньше мусора в голове будет :wink:

Ну да ... видимо, про бурятов под Черниговом мне марафон рассказал, а не те, кто в этих сёлах живёт ...

Как они рассказали -- если чечено-буряты в живых никого и ничего не оставляют? :lol:

Ебанько обыкновенное, которое живёт в Германии и считает, что ничего этого не было, потому что, начиталось российских ТГ-каналов

Жду, когда тебя лишат пособий )))
Чекаємо в Україні )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9582
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.
За тих 100-150 заручників йдуть масові демонстрації з критикою влади. І влада рота нікому не затикає. І телемарафони не влаштовує.
Востаннє редагувалось zxzx777 в Вів 30 кві, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
zxzx777
 
Повідомлень: 119
З нами з: 18.12.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:01

  zxzx777 написав:Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.

Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2578
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:02

  flyman написав:
  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде

щось твоє і Ко коллаборантське іпсо про "чекати в потилицю\бурятів", не в"яжеться ніяк із перегонами із бусами, запливами в Тисі, стрибками в ширину на ходу з потягів, побіги із замку Ільф, т.д. і т.п.

Так я і кажу, що поки у нас стадія ще не та. От уявімо - зменшимо масштаб, наприклад, до студентської групи на пікніку а лісі. Напали на неї п'яні гопники. Можливі основні варіанти: 1) хлопці з групи зібралися і дали п-ди гопоті; 2) частина хлопців злякалися і розбіглися хто куди, але інша частина змогла затримати гопоту і дівчата змогли також втекти. Хоча ті хлопці, що дали опір, були сильно побиті гопотою; 3)ніхто не чинив спротив, гопніки надавали копняків самим борзим на їх думку, згвалтували дівчат, що їм сподобалися, а деякі з хлопців групи навіть піддакували гопоті і казали, що схожі на них (щоб їх також не відп-ли). На мою думку, у нас 2й варіант
От хто був у першому варіанті - це чеченці (не кадирівці) в першу чеченську, всього один мільйон населення, без допомоги США/ЄС і дали москалям п-зди. Правда у них був лідер (а не лідор) Джохар
Востаннє редагувалось The_Rebel в Вів 30 кві, 2024 19:14, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 01.06.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7942794379447945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, pesikot, stm, холява і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27971
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 623246
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3039)
30.04.2024 18:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.