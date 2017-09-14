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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7942794379447945
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:07

  Бетон написав:
  zxzx777 написав:Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.

Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають

Там всі воюють, а ти ніт
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:12

  The_Rebel написав:
  flyman написав:
  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити), то вже навіть ні в чому його не звинувачує. Всі претензії у неї до влади, до країни в якій народився, до ментів, до ТЦК, до сусіда, до співрозмовника по форуму і т.д. Ну от, наприклад, вже мало хто звинувачує агресора за систематичні обстріли цивільних, вбивства, руйнування і т.п. Все частіше у всіх бідах винуватий той, до кого легше дотягнутися. Ба більше, вже лунають голоси, що агресор не такий і поганий, буряти нічим не відрізняються від наших, ну були там деякі перегиби на місцях, подумаєш,з ким не буває. І так всьому.
П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде

щось твоє і Ко коллаборантське іпсо про "чекати в потилицю\бурятів", не в"яжеться ніяк із перегонами із бусами, запливами в Тисі, стрибками в ширину на ходу з потягів, побіги із замку Ільф, т.д. і т.п.

Так я і кажу, що поки у нас стадія ще не та. От уявімо - зменшимо масштаб, наприклад, до студентської групи на пікніку а лісі. Напали на неї п'яні гопники. Можливі основні варіанти: ...

не хватает вариантов :lol:
-- а самые мажористые из той групки студентов сидят на полянке в комфортабельных креслах, попивают разные вкусные напитки и дают студентикам советы -- как сподручнее от гопоты отбиваться :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:13

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  zxzx777 написав:Приїхала родичка з іншої воюючої країни.
Бусиків нема, сиренами людям мізки бездумно не виїдають.
На вулицях фонтанчики з питною водою БЕЗКОШТОВНО (згадую Совок).
Каже, люди багато повертаються з усього світу, щоб воювати. А знаєте чому? Бо син (чи внук) премєра воює.

Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають

Там всі воюють, а ти ніт

так и ты -- ніт :lol: -- в чем смысл комента? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 30 кві, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:14

_hunter

а самые мажористые из той групки студентов сидят на полянке в комфортабельных креслах


На березі Рейну чи Одру?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:22

  _hunter написав:
  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...

Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов :lol:


Ви коли вбігаєте з занять з німецької мови , то ви починаєте писати на нашому форумі про Україну , хочь самі в Німеччині . У глубочайшому котлі .
Ви свій вибор зробили , вивчайте німецьку , потім будете насіння десь в Україні продавати і для креатіву на німецькій супроводжувати .

Вас всіх як непотріб вернуть .Я обов,язково фільтровав би .
А вас вернуть !
Кому потрібен хомут з грошових витрат ?
Ті що виїхали як ви -в Одесу пиляти ракушняк .
Жгіть далі .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:24

  холява написав:
  _hunter написав:
  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...

Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов :lol:


Ви коли вбігаєте з занять з німецької мови , то ви починаєте писати на нашому форумі про Україну , хочь самі в Німеччині . У глубочайшому котлі .
Ви свій вибор зробили , вивчайте німецьку , потім будете насіння десь в Україні продавати і для креатіву на німецькій супроводжувати .

Вас всіх як непотріб вернуть .Я обов,язково фільтровав би .
А вас вернуть !
Кому потрібен хомут з грошових витрат ?
Ті що виїхали як ви -в Одесу пиляти ракушняк .
Жгіть далі .

Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:29

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають

Там всі воюють, а ти ніт

так и ты -- ніт :lol: -- в чем смысл комента? :roll:

Так и ты ніт - в чем смысл комента?

А смысл простой, если воевать не можешь, то помогай ЗСУ, а не рассказывай, что дети министров не воюют

Потому что, буряты приходят к тебе, а не к детям министров
Это не дети министров перепугались, когда вжарили балистикой по Киеву, а дети Бетона

А уже потом, можно и с детей министров спросить
А с Кошевого и Пикалова сейчас можно спросить

И с тебя нужно спросить. Почему ты засунул голову в песок, жопу выставил наружу и думаешь, что твоей жопе ничего не угрожает ? ))))
pesikot
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  #<1 ... 7942794379447945
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