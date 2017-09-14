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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:24
холява написав: _hunter написав: The_Rebel написав:
В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...
Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов
Ви коли вбігаєте з занять з німецької мови , то ви починаєте писати на нашому форумі про Україну , хочь самі в Німеччині . У глубочайшому котлі .
Ви свій вибор зробили , вивчайте німецьку , потім будете насіння десь в Україні продавати і для креатіву на німецькій супроводжувати .
Вас всіх як непотріб вернуть .Я обов,язково фільтровав би .
А вас вернуть !
Кому потрібен хомут з грошових витрат ?
Ті що виїхали як ви -в Одесу пиляти ракушняк .
Жгіть далі .
Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:29
_hunter написав: pesikot написав: Бетон написав:
Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають
Там всі воюють, а ти ніт
так и ты -- ніт
-- в чем смысл комента?
Так и ты ніт - в чем смысл комента?
А смысл простой, если воевать не можешь, то помогай ЗСУ, а не рассказывай, что дети министров не воюют
Потому что, буряты приходят к тебе, а не к детям министров
Это не дети министров перепугались, когда вжарили балистикой по Киеву, а дети Бетона
А уже потом, можно и с детей министров спросить
А с Кошевого и Пикалова сейчас можно спросить
И с тебя нужно спросить. Почему ты засунул голову в песок, жопу выставил наружу и думаешь, что твоей жопе ничего не угрожает ? ))))
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:34
stm написав:
Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.
Пані stm
, вы плохо знаете _hunter
Его она и не беспокоит, _hunter
надеется пробыть в статусе беженца
Как и antey1969
, надеется получить ВНЖ
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:35
stm
Де би він не був , він старий і нікому не потрібний .
Ніякої користі . Будь хто , Польща , Німеччіна , і т д буде позбавлятися непрацюючого мотлоху .
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холява
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:39
_hunter написав: stm написав:
Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.
Это вы так решили продемонстрировать, что новости не читаете?
Или нова типа тонко намекаете на какую-то конкретную услугу?
-- или вы на полном серьезе считаете, что в "этой стране" все на 10+ лет затянется
Давайте не о личном
Как вы относитесь к июньскому саммиту в Швейцарии? Швейцария это всегда про деньги, не находите?
Паспорт у вас ведь не единственное что может пригодится. А война, да, затягивается.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 19:57
Успіх
Чё, очередную серию Аватара привезли ? )))
Жду от тебя очередную серию депресняка, когда с "ухилянтами" ничего не произойдёт, а ты так и будешь в ЗСУ )))
Как ты здесь, так и к тебе )
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:00
Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?
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Бетон
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:07
Бетон написав:
Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?
Твоей истерикой доволен ...
У тебя причинно-следственные связи нарушены напрочь
Ты себя позиционировал качком и почти бандюком, но у бандюков с причинно-следственными связями всё норм
Ты что-то там писал про разборки.
Сочувствую, на реальной разборке, ты бы сбежал
А все твои разборки были, типа, Бригаду пересмотрели, поэтому устроили разборки кто, кому должен за бутылку пива
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:09
прытула: Я б пішов так більше двох дітей, не можу.
депутаты, прокуроры и т.д.: я б пішов, та от біда - бронь, хочу і не можу. Душа болить, рвусь в окопи, так клята бронь не дозволяє 😅
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:09
Бетон написав:
Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?
В Израиле бомбоубежища и комнаты мамад. Наше светлое будущее. Займитесь проектировкой
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