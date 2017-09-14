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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79427943794479457946>
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:24

  холява написав:
  _hunter написав:
  The_Rebel написав:В Україні (в т.ч. на цьому форумі) зараз розвивається щось на зразок Стокгольмського синдрому. Коли людина нічого не може зробити агресору (або зневірилася що можна щось зробити) ...

Так а что вы хотели -- если из каждого зомбоящика -- и даже на этой ветке рассказывают ужасы про непобедимых чечено-бурятов :lol:


Ви коли вбігаєте з занять з німецької мови , то ви починаєте писати на нашому форумі про Україну , хочь самі в Німеччині . У глубочайшому котлі .
Ви свій вибор зробили , вивчайте німецьку , потім будете насіння десь в Україні продавати і для креатіву на німецькій супроводжувати .

Вас всіх як непотріб вернуть .Я обов,язково фільтровав би .
А вас вернуть !
Кому потрібен хомут з грошових витрат ?
Ті що виїхали як ви -в Одесу пиляти ракушняк .
Жгіть далі .

Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:29

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Там діти всих міністрів воюють і кордони не закривають

Там всі воюють, а ти ніт

так и ты -- ніт :lol: -- в чем смысл комента? :roll:

Так и ты ніт - в чем смысл комента?

А смысл простой, если воевать не можешь, то помогай ЗСУ, а не рассказывай, что дети министров не воюют

Потому что, буряты приходят к тебе, а не к детям министров
Это не дети министров перепугались, когда вжарили балистикой по Киеву, а дети Бетона

А уже потом, можно и с детей министров спросить
А с Кошевого и Пикалова сейчас можно спросить

И с тебя нужно спросить. Почему ты засунул голову в песок, жопу выставил наружу и думаешь, что твоей жопе ничего не угрожает ? ))))
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:34

  stm написав:Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.

Пані stm, вы плохо знаете _hunter

Его она и не беспокоит, _hunter надеется пробыть в статусе беженца
Как и antey1969, надеется получить ВНЖ
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:35

stm
Де би він не був , він старий і нікому не потрібний .
Ніякої користі . Будь хто , Польща , Німеччіна , і т д буде позбавлятися непрацюючого мотлоху .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:39

  _hunter написав:
  stm написав:Почему все считают что Хантер в Германии? Его абсолютно не беспокоит отмена консульских услуг.

Это вы так решили продемонстрировать, что новости не читаете? :roll: Или нова типа тонко намекаете на какую-то конкретную услугу?
-- или вы на полном серьезе считаете, что в "этой стране" все на 10+ лет затянется :shock:

Давайте не о личном :roll: Как вы относитесь к июньскому саммиту в Швейцарии? Швейцария это всегда про деньги, не находите?
Паспорт у вас ведь не единственное что может пригодится. А война, да, затягивается.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 19:57

Успіх
Чё, очередную серию Аватара привезли ? )))

Жду от тебя очередную серию депресняка, когда с "ухилянтами" ничего не произойдёт, а ты так и будешь в ЗСУ )))

Как ты здесь, так и к тебе )
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:07

  Бетон написав:Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?

Твоей истерикой доволен ...

У тебя причинно-следственные связи нарушены напрочь
Ты себя позиционировал качком и почти бандюком, но у бандюков с причинно-следственными связями всё норм

Ты что-то там писал про разборки.
Сочувствую, на реальной разборке, ты бы сбежал

А все твои разборки были, типа, Бригаду пересмотрели, поэтому устроили разборки кто, кому должен за бутылку пива
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

прытула: Я б пішов так більше двох дітей, не можу.
депутаты, прокуроры и т.д.: я б пішов, та от біда - бронь, хочу і не можу. Душа болить, рвусь в окопи, так клята бронь не дозволяє 😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:09

  Бетон написав:Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?

В Израиле бомбоубежища и комнаты мамад. Наше светлое будущее. Займитесь проектировкой :)
stm
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