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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:11
stm написав: Бетон написав:
Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?
В Израиле бомбоубежища и комнаты мамад. Наше светлое будущее. Займитесь проектировкой
Да делаем мы и мамады: жилую комнату стале железоБетоном , прокатный металл и железобетон. Помещение уменьшается на метр.
Бомбоубежища тоже
Но это в частном секторе. У людей бабло вообще кончилось
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:17
pesikot написав: Бетон написав:
Ты не воюешь. Остальное не важно.
В Израиле прилеты перманентно. Обсираются все. И дети и министров.
Буряты не придут к моим детям, потому что я сам, как всю свою жизнь, обеспечиваю их самостоятельно. В первые недели войны пятки сверкали у всей страны.
Какая-то странная гордость за неспособность защитить граждан ещё и делать менять виноватым. В чём ещё я виноват? В том что в 94м самолёты распилили?
Твоей истерикой доволен ...
У тебя причинно-следственные связи нарушены напрочь
Ты себя позиционировал качком и почти бандюком, но у бандюков с причинно-следственными связями всё норм
Ты что-то там писал про разборки.
Сочувствую, на реальной разборке, ты бы сбежал
А все твои разборки были, типа, Бригаду пересмотрели, поэтому устроили разборки кто, кому должен за бутылку пива
Где ты истерику увидел.
Меня на слабо брать бесполезно. Эмоций ноль. Я уже отсоревновался, медалей мешок. Мне абсолютно всё равно.
Я своим детям купил недвижимость в стране НАТО. Ждать защиты своих детей ни от кого в своей стране не собираюсь.
Ты про своих детей думай. Остальное не имеет никакого значения.
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 30 кві, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:21
Бетон написав:
У людей бабло вообще кончилось
судя по масштабам скупке бакса/евро утверждение неверно...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:23
Бетон написав:
Я своим детям купил недвижимость в стране НАТО. Ждать защиты ни от кого не собираюсь.
только мне показалось что первое предложение прямо противоречит второму?
хотя "нам не понять глубины ваших глубин...")))
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:23
Прохожий написав: Бетон написав:
У людей бабло вообще кончилось
судя по масштабам скупке бакса/евро утверждение неверно...
Сужу только из-за отсутствия заказов бетона. Возможно, частники бабки вывозят за границу, черт знает
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 30 кві, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:25
Немного оффтопа ...
Люблю первоисточники, житевий досвід ...
Закон про мобілізацію
Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення
мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання
адміністративних послуг або о електронний кабінет | призовника,
військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному 0 центрі
комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або
знаходження.
Де тут сказано, що потрібно оновити дані після прийняття закону ??
Особливості проходження медичного обстеження
військовозобов'язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий
період о визначаються Міністерством оборони України спільно з
Міністерством охорони здоров'я України.
Де тут сказано, що ВЛК потрібно проходити, саме після уточнення облікових данних ?
Хто в темі, наведіть оці особливості проходження медичного обстеження
10. Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік,
перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних Сил
України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України
розвідувального органу Міністерства оборони України чи проходять
службу у військовому резерві, зобов'язані:
- уточнити протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації свої
облікові дані через центр надання адміністратинних послуг, або через
електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у
територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;
- прибувати за викликом районного (об'єднаного районного), міського
(районного у місті, об'єднаного міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки (далі - відповідні районні (міські)
територіальні центри комплектування та соціальної 0 підтримки),
Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки
України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України чи
розвідувального органу Міністерства оборони України для оформлення
військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження
медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або
вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову
службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів;
- проходити медичний огляд згідно з рішеннями комісії з питань взяття
на військовий облік, комісії з питань направлення для проходження базової
військової служби або військово-лікарської комісії відповідного районного
(міського) територіального центру комплектування ста соціальної
підтримки, закладів охорони здоров'я Служби безпеки України, а у Службі
зовнішньої розвідки України чи розвідувальному органі Міністерства
оборони України -- за рішенням керівників відповідних підрозділів або
військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки України чи
рознідунального органу Міністерства оборони України відповідно;
Тут про медичний огляд, не про ВЛК
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:28
Прохожий написав: Бетон написав:
Я своим детям купил недвижимость в стране НАТО. Ждать защиты ни от кого не собираюсь.
только мне показалось что первое предложение прямо противоречит второму?
хотя "нам не понять глубины ваших глубин...")))
Дети граждане Украины. В Конституции написано, что их защита возлагается на вооружённые силы Украины.
Имелось в виду, что ждать защиты от страны, гражданами которой они являются, никто не собирается. Противоречия нет
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:33
Побачив відосик, як гарно нині бути військовим.
Зокрема в ньому було, що військові можуть їздити відпочивати за кордон. 😳🙀
Стало аж цікаво.🤔
“
Перелік документів, які необхідні військовослужбовцю, для виїзду за кордон:
дійсний закордонний паспорт;
документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);
витяг з наказу командира військової частини про надання військовослужбовцю відпустки та права на виїзд за кордон;
”
О як все просто... В останньому рядку найцікавіше...
То чому ж солдати тікають у сзч? І ховаються десь в Україні...
Дочекались би відпустки, отримали право на виїзд, і за кордон. Назавжди. Чи поки не зроблять амністію?
Чомусь і досі не чув про такі схеми...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:34
Бетон написав: Прохожий написав: Бетон написав:
Я своим детям купил недвижимость в стране НАТО. Ждать защиты ни от кого не собираюсь.
только мне показалось что первое предложение прямо противоречит второму?
хотя "нам не понять глубины ваших глубин...")))
Дети граждане Украины. В Конституции написано
, что их защита возлагается на вооружённые силы Украины.
Имелось в виду, что ждать защиты от страны, гражданами которой они являются, никто не собирается. Противоречия нет
т.е. вы считаете что НАТО обязано защищать ваших детей не граждан страны входящей в НАТО?
а в Конституции не написано что лично вы должны делать?
делаете?
или как обычно "тут читаем тут не читаем...", права/обязанности...
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Додано: Вів 30 кві, 2024 20:43
Прохожий написав: Бетон написав: Бетон написав:
Я своим детям купил недвижимость в стране НАТО. Ждать защиты ни от кого не собираюсь.
только мне показалось что первое предложение прямо противоречит второму?
хотя "нам не понять глубины ваших глубин...")))
Дети граждане Украины. В Конституции написано
, что их защита возлагается на вооружённые силы Украины.
Имелось в виду, что ждать защиты от страны, гражданами которой они являются, никто не собирается. Противоречия нет
т.е. вы считаете что НАТО обязано защищать ваших детей не граждан страны входящей в НАТО?
а в Конституции не написано что лично вы должны делать?
делаете?
Делаю больше, чем прав мне выполняется. Несоизмеримо.
А вы выполняете? Или контролируете меня?
Да, НАТО будет защищать беженцев из других стран.
Кто Украине мешал вступить в НАТО? Это же тоже записано в Конституции.
Выполняется? Или тут читаем а там не читаем?
Могу я передвигаться свободно?
Медицина где? 49 статья. Ни разу не водил в гос больницу. И роды за бабки. Большие бабки.
Продолжать?
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