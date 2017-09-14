Україна одразу після запровадження воєнного стану в лютому 2022 року надсилала до Ради Європи повідомлення про застосування обмежень певних прав людини — це частина міжнародних зобов'язань. Ба більше, такі ж повідомлення Україна надсилала з 2015 року – адже це стандартна процедура для всіх країн, які перебувають у стані війни.
Натомість у квітні 2024 року Україна вчергове уточнила перелік чинних обмежень і зменшила його. До міжнародних обов'язків входить і періодичний перегляд українських заяв і можливих обмежень.
"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – резюмував міністр.
Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.
"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", – додав він.
Про які положення мова
Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:
здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи; запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку; встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства; проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України; забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів; встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан; заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу; встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
"Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — йдеться у документі.
Важливо розуміти! Україна, як держава-член Ради Європи, зобов'язана виконувати норми з дотримання прав людини, передбачені Конвенцією (ЄКПЛ). У разі порушення проти України можуть подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.
Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.
так надсилала і раніше. раз на 90 днів з продовженням воєнного стану. але чомусь саме 4 квітня вислала розгорнутий конкретний перелік обмежень. перелік стосується свободи пересування, особистого життя, таємниці телефонних розмов, права на майно та інше. саме це викликало тривогу. дивне співпадіння
I. Про заходи відступу 1. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України за поданням Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про захист прав людини та безпеки життєдіяльності України» від 20.06.2017 р. до 20.00. «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан в Україні запроваджено Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (далі – Указ Президента). Указ Президента набув чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Закон набув чинності набрав чинності з дня опублікування 24 лютого 2022 року та був негайно оголошений через ЗМІ. Згідно зі статтею 3 Указу Президента у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, порушуються. Україну можуть тимчасово обмежити на час воєнного стану; тимчасові обмеження прав осіб в обсязі, необхідному для забезпечення можливості здійснення заходів правового режиму воєнного стану, передбачених частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (далі - Закон) також може бути введено. Вищезазначені статті Конституції, які можуть підлягати обмеженням, гарантують недоторканність житла (ст. 30); таємниця поштових відправлень, телефонних розмов та іншої кореспонденції (ст. 31); невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32); свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України і повертатися на неї (ст. 33); право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію (ст. 34); право брати участь в управлінні державними справами та референдумі, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (ст. 38); право на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а також право на страйк (статті 39, 44); право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном (ст. 41); право на підприємництво та працю (статті 42, 43); право на освіту (ст. 53). Згідно зі згаданою статтею 8 Закону на території, де введено воєнний стан, військове управління може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина вживати заходів правового режиму. воєнного стану, зокрема: примусово відчужувати в установленому законом порядку майно, що перебуває у приватній чи комунальній власності, для потреб держави в умовах, встановлених законом, та видати про це відповідні документи (п. 4); -запровадити в установленому порядку комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у певний час без спеціально оформлених перепусток та довідок) (п. 5); - встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду в певному порядку, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів (п. 6); (пункт 7); проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. заборонити мирні зібрання, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи (п. ; встановлювати в певному порядку заборону чи обмеження у виборі місця перебування або місце проживання осіб на території, де діє воєнний стан (п. 10); заборонити громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без належного дозволу (пункт 16); - встановити військовий житловий збір для фізичних та юридичних осіб (пункт 17).
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 30 кві, 2024 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Илон Маск: рф заберёт Донбасс и юг Украины, вопрос только по Одессе.
«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос – захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», – написал он собственной соцсети Х.
Илон Маск: рф заберёт Донбасс и юг Украины, вопрос только по Одессе.
«По моему мнению, единственный оставшийся вопрос – захватит ли Россия в конечном итоге Одессу. Россия точно не успокоится, пока не будут взяты все закрепленные в российской конституции области (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика», – написал он собственной соцсети Х.
Скоро в нього почнуться хлопки і почнуть ракети падати. А проект Старлінк США заберуть за 1 USD і піде по світі з торбою, чи поселиться в Сибіру , у тайговому тупіку писати спогади безцельно проuoбанно йжізні.
10. Громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України розвідувального органу Міністерства оборони України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:
- уточнити протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації свої облікові дані через центр надання адміністратинних послуг, або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;
- прибувати за викликом районного (об'єднаного районного), міського (районного у місті, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної 0 підтримки), Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України чи розвідувального органу Міністерства оборони України для оформлення військово-облікових документів, взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних та резервістів;
- проходити медичний огляд згідно з рішеннями комісії з питань взяття на військовий облік, комісії з питань направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарської комісії відповідного районного (міського) територіального центру комплектування ста соціальної підтримки, закладів охорони здоров'я Служби безпеки України, а у Службі зовнішньої розвідки України чи розвідувальному органі Міністерства оборони України -- за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії Служби зовнішньої розвідки України чи рознідунального органу Міністерства оборони України відповідно;
Тут про медичний огляд, не про ВЛК
Тобто медичний огляд згідно рішення ВЛК відповідного районного ТЦК. Тобто пройти ВЛК (пройти медичний огляд у спеціалістів, на підставі якого війліккомісія зробмить висновок про придатність до військової служби).
А по даним обліку -- що уточнити, що оновити різниці нема. Повинні це зробити протягом 60 днів.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 кві, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
The_Rebel написав:П.с. Дивився фільми про голокост на реальних розповідях, то там євреї так змирилися, що один німецький охоронець міг по порядку розстрілювати колону людей в потилицю (щоб падали прямо в яму), то ніхто навіть не думав чинити спротив, а покірно чекали своєї черги. Але це вже напевно остання стадія цього синдрому, надіюсь у нас до такого не дійде
не дивіться пропаганду , там зрадливо приховано сотні деталей. для початку спитайте себе, де взялася яма і як туди вони всі потрапили. то буде розуміння . де ж той спротив....
*Мобілізація потрібна, але вона великої ролі не відіграє* «Люди, які зараз є у ЗСУ, здатні зробити перелам у цій війні». Військовий медик Олександр Соколюк. https://m.youtube.com/shorts/9FKXxsWlnhI Такий же військовий, як і всл на гілці, прямою мовою. Ніхто його за язика не тягне, має отаку думку.
Україна одразу після запровадження воєнного стану в лютому 2022 року надсилала до Ради Європи повідомлення про застосування обмежень певних прав людини — це частина міжнародних зобов'язань. Ба більше, такі ж повідомлення Україна надсилала з 2015 року – адже це стандартна процедура для всіх країн, які перебувають у стані війни.
Натомість у квітні 2024 року Україна вчергове уточнила перелік чинних обмежень і зменшила його. До міжнародних обов'язків входить і періодичний перегляд українських заяв і можливих обмежень.
"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – резюмував міністр.
Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.
"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", – додав він.
Про які положення мова
Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:
здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи; запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку; встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства; проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України; забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів; встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан; заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу; встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
"Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — йдеться у документі.
Важливо розуміти! Україна, як держава-член Ради Європи, зобов'язана виконувати норми з дотримання прав людини, передбачені Конвенцією (ЄКПЛ). У разі порушення проти України можуть подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.
Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.
Bobua написав:Побачив відосик, як гарно нині бути військовим. Зокрема в ньому було, що військові можуть їздити відпочивати за кордон. 😳🙀 Стало аж цікаво.🤔
“ Перелік документів, які необхідні військовослужбовцю, для виїзду за кордон: дійсний закордонний паспорт; документ, що посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо); витяг з наказу командира військової частини про надання військовослужбовцю відпустки та права на виїзд за кордон; ”
О як все просто... В останньому рядку найцікавіше...
То чому ж солдати тікають у сзч? І ховаються десь в Україні...
Дочекались би відпустки, отримали право на виїзд, і за кордон. Назавжди. Чи поки не зроблять амністію? Чомусь і досі не чув про такі схеми...
Так це "право" чисто декларативне, і по суті для 99% відсутнє. По нормальному - це коли пишеш рапорт в стилі "доводжу до відома, що згідно затвердженого графіка відпусток відбуваю в місто Вроцлав, Польша на 15 днів + 4 на дорогу. Вимагаю надати всі небхідні для перетину кордону документи...", і через 14 днів отримуєш всі необхідні документи та їдеш у відпустку...
А по факту в рапорті принизливе "прошу" і все як завжди на розсуд командира, а в даному випадку цілих 3х - батареї (окремого взводу), дивізіону та бригади. Яким простіше відмовити ніж взяти на себе відповідальність за надання дозволу, плюс стройова яка теж ніколи цим не займалась, не вміє і не зацікавлена навчитись.
Знаю що цілому "штабному" капітану не дозволили провідати дітей які більше 5-ти років живуть в іншій країні, а для звичайного мобіка провідати маму громадянку Німеччини взагалі було без шансів. Також в курсі про в/ч з адекватним командуванням та професійною стройовою, де подібні відпустки таки є і доступні для всіх - але схоже це поодинокий виняток.