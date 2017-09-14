Додано: Вів 30 кві, 2024 22:10

Kate0000 написав: Бетон написав: Hotab написав: Бетон

Давно спростовано. Но твои нахрюк-каналы это не сообщили Давно спростовано. Но твои нахрюк-каналы это не сообщили

Да конечно. Я так и думал, что совет Европы для вас нахрюкы



https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... codePays=U

Да конечно. Я так и думал, что совет Европы для вас нахрюкы



Ви ж не пробували перекладати своє посилання?







Україна одразу після запровадження воєнного стану в лютому 2022 року надсилала до Ради Європи повідомлення про застосування обмежень певних прав людини — це частина міжнародних зобов'язань. Ба більше, такі ж повідомлення Україна надсилала з 2015 року – адже це стандартна процедура для всіх країн, які перебувають у стані війни.



Натомість у квітні 2024 року Україна вчергове уточнила перелік чинних обмежень і зменшила його. До міжнародних обов'язків входить і періодичний перегляд українських заяв і можливих обмежень.



"Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав", – резюмував міністр.







Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також зазначив, що рішення України передбачає не обмеження прав людини, а часткове скасування обмежень, які запровадили раніше.



"Тобто обмеження Україна подавала ще до цього, а поки що вони не застосовуються", – додав він.



Про які положення мова



Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:



здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;

запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку;

встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;

забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;

встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;

заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу;

встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.





"Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — йдеться у документі.







Важливо розуміти! Україна, як держава-член Ради Європи, зобов'язана виконувати норми з дотримання прав людини, передбачені Конвенцією (ЄКПЛ). У разі порушення проти України можуть подати позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.



Утім, ЄКПЛ дає державам-членам право заявляти про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов’язань через особливі обставити, у тому числі через військову агресію.

Ви ж не пробували перекладати своє посилання?

так надсилала і раніше. раз на 90 днів з продовженням воєнного стану.але чомусь саме 4 квітня вислала розгорнутий конкретний перелік обмежень. перелік стосується свободи пересування, особистого життя, таємниці телефонних розмов, права на майно та інше.саме це викликало тривогу. дивне співпадінняI. Про заходи відступу1. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України за поданням Ради національноїбезпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та ЗаконуУкраїни «Про захист прав людини та безпеки життєдіяльності України» від 20.06.2017 р. до 20.00. «Проправовий режим воєнного стану», воєнний стан в Україні запроваджено УказомПрезидента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (далі – Указ Президента).Указ Президента набув чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 24лютого 2022 року № 2102 «Про затвердження Указу Президента України «Про введеннявоєнного стану в Україні». Закон набув чинності набрав чинності з дня опублікування 24лютого 2022 року та був негайно оголошений через ЗМІ.Згідно зі статтею 3 Указу Президента у зв’язку із введенням в Україні воєнного стануконституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 КонституціїУкраїни, порушуються. Україну можуть тимчасово обмежити на час воєнного стану; тимчасовіобмеження прав осіб в обсязі, необхідному для забезпечення можливості здійснення заходівправового режиму воєнного стану, передбачених частиною першою статті 8 Закону України"Про правовий режим воєнного стану" (далі - Закон) також може бути введено.Вищезазначені статті Конституції, які можуть підлягати обмеженням, гарантують недоторканністьжитла (ст. 30); таємниця поштових відправлень, телефонних розмов та іншої кореспонденції (ст. 31); невтручанняв особисте і сімейне життя (ст. 32); свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільнозалишати територію України і повертатися на неї (ст. 33); право на свободу думки і слова, вільневираження поглядів і переконань, а також право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширюватиінформацію (ст. 34); право брати участь в управлінні державними справами та референдумі, вільнообирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, рівний доступдо державної служби (ст. 38); право на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, а такожправо на страйк (статті 39, 44); право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном (ст.41); право на підприємництво та працю (статті 42, 43); право на освіту (ст. 53).Згідно зі згаданою статтею 8 Закону на території, де введено воєнний стан, військовеуправління може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини ігромадянина вживати заходів правового режиму. воєнного стану, зокрема: примусово відчужуватив установленому законом порядку майно, що перебуває у приватній чи комунальній власності,для потреб держави в умовах, встановлених законом, та видати про це відповідні документи(п. 4);-запровадити в установленому порядку комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в іншихгромадських місцях у певний час без спеціально оформлених перепусток та довідок) (п. 5);- встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду в певному порядку, обмежувати свободупересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів (п. 6);(пункт 7);проводитив установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службовихприміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.заборонити мирні зібрання, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи (п.встановлювати в певному порядку заборону чи обмеження у виборі місця перебування абомісце проживання осіб на території, де діє воєнний стан (п. 10);заборонити громадянам, які перебувають на військовому чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місцеперебування) без належного дозволу (пункт 16);- встановити військовий житловий збір для фізичних та юридичних осіб (пункт 17).