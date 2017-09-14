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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7940794179427943
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:23

  Bobua написав:
  detroytred написав:Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))

ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.


Такі великі номери мають відстійники, куди збирають алкашів, відмовників... І там ніби як п`ють. Дуже. У нас казали, що один взагалі допився до смерті...

Відділення -- це ж всього 10.
А працювати з мораллю і психікою там треба мабуть дуже багато...

Нюанс не у розмірі -- відділення, а у тому що у відділенні (з усього 10 чоловік)) офіцерська (-кі!) посади.
Я був начальником відділення)) з 15 осіб: підлеглими - 10 офіцерськими посадами, 3 прапорщика і 2 працівника ЗС.

Тому й кажу, що це рівень не роти, як у посиланні.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:26

Ізраїль планує повністю відмовитися від систем Patriot, які «дисятиліттями припадають пилом», — Times of Israel

На тлі війни, що триває в секторі Газа, «Патріот» використовувався кілька разів, хоча в більшості випадків перехоплювачі запускалися через помилкові ідентифікації. Комплекси будуть остаточно деактивовані протягом 2 місяців і замінені на більш досконалі засоби протиповітряної оборони, зокрема, систему David’s Sling («Праща Давида») та відомий «Залізний купол».

Видання наголошує, що «наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, що дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет».
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 23:28

candle645
Фрііз писав, що в них їздили у відпустку за кордон навіть на Лігу Чемпіонів...

Всюди все дуже по-різному.
Феодальщина... В кожного феодали свої порядки.
Замість армійського єдінообразія))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:02

  Banderlog написав: Но стати в стійло мають всі. Хто не підкориться має бути покараним.


и тут же

  Бетон написав:Підполковник, затриманий на хабарі у 1 млн гривень, продовжить службу в ЗСУ

Згідно копії наказу, Руслана Цобенка призначили на нову посаду. Тепер. він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти.

Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".

Мораль и психология 😂😂😂


в стійло стать могут. но не всі.
за шо ми там воюєм ще раз нагадайте?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:22

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Є місячної давності відео з села Синяк (Закарпаття) де вузенькою дорогою повна автівка хлопців тікає від двох ТЦК-шних бусів.
Вчора-позавчора відео з Одеси де двоє пакують мужика до буса, він руками й ногами чіпляється за двері / кузов і врешті решт виривається, коли вже був запакований на 99%
ще хлопчина що на руках по віконних решітках втік з другого поверху мукавського ТЦК.
Багато хто думає що будь-який спротив тут, краще ніж опинитись там.

Який відсоток таких дибілів?

Ви з окопу пишете чи на ротації зараз на перепочинку?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:25

yama
Ви з окопу пишете чи на ротації зараз на перепочинку?



Ви з окопу питаєте, чи з камазу на полігон саме вистрибуєте?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:25

  mephala написав:за шо ми там воюєм ще раз нагадайте?
Може варто якось точніше висловлюватись?
Наскільки я бачив-ви не воюєте і не допомагаєте....
То чому приписуєте себе до кращих ? будучи серед гірших?
Ви ж памятаєте - ложка лайна зіпсує бочку меду.

Бочок меду в Україні - достатньо
Але й лайна немало...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:26

  Ukrainian написав:в Україні немає готових захищати своє ?


тому що чим довше йде війна - тим наочніше стає видно що воювати будуть не всі.
як то в одній казці - битий не битого везе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 00:43

  mephala написав:
  Ukrainian написав:в Україні немає готових захищати своє ?
тому що чим довше йде війна - тим наочніше стає видно що воювати будуть не всі.
як то в одній казці - битий не битого везе.
А що ви знаєте приклади воєн де воювали ВСІ?
Чи так, вирішив попіаритись ?
Зараз у ЗСУ - приблизно 2,5% від населення України
На нулі - 0,75% від населення України.

То як - про себе що скажете - збираєтесь воювати? чи вважаєш себе нелохом і воювати не збираєшся?
budivelnik
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