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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 30 кві, 2024 23:23
Bobua написав: detroytred написав:
Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))
ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.
Такі великі номери мають відстійники, куди збирають алкашів, відмовників... І там ніби як п`ють. Дуже. У нас казали, що один взагалі допився до смерті...
Відділення -- це ж всього 10.
А працювати з мораллю і психікою там треба мабуть дуже багато...
Нюанс не у розмірі -- відділення, а у тому що у відділенні (з усього 10 чоловік)) офіцерська (-кі!) посади.
Я був начальником відділення)) з 15 осіб: підлеглими - 10 офіцерськими посадами, 3 прапорщика і 2 працівника ЗС.
Тому й кажу, що це рівень не роти, як у посиланні.
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Додано: Вів 30 кві, 2024 23:26
Ізраїль планує повністю відмовитися від систем Patriot, які «дисятиліттями припадають пилом», — Times of Israel
На тлі війни, що триває в секторі Газа, «Патріот» використовувався кілька разів, хоча в більшості випадків перехоплювачі запускалися через помилкові ідентифікації. Комплекси будуть остаточно деактивовані протягом 2 місяців і замінені на більш досконалі засоби протиповітряної оборони, зокрема, систему David’s Sling («Праща Давида») та відомий «Залізний купол».
Видання наголошує, що «наразі незрозуміло, що станеться з батареями Patriot, що дуже потрібні Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет».
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Додано: Вів 30 кві, 2024 23:28
candle645
Фрііз писав, що в них їздили у відпустку за кордон навіть на Лігу Чемпіонів...
Всюди все дуже по-різному.
Феодальщина... В кожного феодали свої порядки.
Замість армійського єдінообразія))
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:02
Banderlog написав:
Но стати в стійло мають всі. Хто не підкориться має бути покараним.
и тут же
Бетон написав:
Підполковник, затриманий на хабарі у 1 млн гривень, продовжить службу в ЗСУ
Згідно копії наказу, Руслана Цобенка призначили на нову посаду. Тепер. він буде проходити службу офіцером відділення морального психологічного забезпечення 355-ї резервної роти.
Тобто хабарника навіть не позбавили його офіцерського звання і "відмазали".
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Мораль и психология 😂😂😂
в стійло стать могут. но не всі.
за шо ми там воюєм ще раз нагадайте?
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mephala
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:22
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Є місячної давності відео з села Синяк (Закарпаття) де вузенькою дорогою повна автівка хлопців тікає від двох ТЦК-шних бусів.
Вчора-позавчора відео з Одеси де двоє пакують мужика до буса, він руками й ногами чіпляється за двері / кузов і врешті решт виривається, коли вже був запакований на 99%
ще хлопчина що на руках по віконних решітках втік з другого поверху мукавського ТЦК.
Багато хто думає що будь-який спротив тут, краще ніж опинитись там.
Який відсоток таких дибілів?
Ви з окопу пишете чи на ротації зараз на перепочинку?
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yama
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:25
yama
Ви з окопу пишете чи на ротації зараз на перепочинку?
Ви з окопу питаєте, чи з камазу на полігон саме вистрибуєте?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:25
mephala написав:
за шо ми там воюєм ще раз нагадайте?
Може варто якось точніше висловлюватись?
Наскільки я бачив-ви не воюєте і не допомагаєте....
То чому приписуєте себе до кращих ? будучи серед гірших?
Ви ж памятаєте - ложка лайна зіпсує бочку меду.
Бочок меду в Україні - достатньо
Але й лайна немало...
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:26
Ukrainian написав:
в Україні немає готових захищати своє ?
тому що чим довше йде війна - тим наочніше стає видно що воювати будуть не всі.
як то в одній казці - битий не битого везе.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 00:43
mephala написав: Ukrainian написав:
в Україні немає готових захищати своє ?
тому що чим довше йде війна - тим наочніше стає видно що воювати будуть не всі.
як то в одній казці - битий не битого везе.
А що ви знаєте приклади воєн де воювали ВСІ?
Чи так, вирішив попіаритись ?
Зараз у ЗСУ - приблизно 2,5% від населення України
На нулі - 0,75% від населення України.
То як - про себе що скажете - збираєтесь воювати? чи вважаєш себе нелохом і воювати не збираєшся?
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