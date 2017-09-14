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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7941794279437944
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:14

  Успіх написав:А хто ще не зміг/не може за ДВА РОКИ+ вийти з окупації?
Бабусі 98років!!! Карл!!!
10км!!! Карл!!!
https://youtube.com/shorts/OVoo45ix3ns? ... yp4Ss98242

А ви не помітили звіздьожу у цій інформації ? Бабуся 10 км пройшла з ,,окупованої частини,, Очеретине поки зустріла наших. Населений пункт площею у 3,2 кв км. Там лбз по факту вже далеко відкотилась від Очеретине. Одна інфо пропаганда суперечить іншій.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:21

  budivelnik написав:- про себе що скажете - збираєтесь воювати? чи вважаєш себе нелохом і воювати не збираєшся?


Відповідь надано :D :

  mephala написав:воювати будуть не всі.
як то в одній казці - битий не битого везе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:33

Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки.
https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-pro ... -i-zhinky/

"Давайте вже на третій рік повномасштабної війни будемо реалістами, будемо говорити, що воювати будуть всі.
https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 22162.html

В "Азові" служать виключно добровольці, але воювати будуть всі, тому готуйтеся поки є час, коли нас не стане готуватися буде пізно", - додав Цісарук.
https://www.unian.ua/society/voyuvati-b ... 77677.html

"Воювати будуть всі": офіцер ЗСУ закликав українців "визнати реальність"
https://tsn.ua/ato/voyuvati-budut-vsi-o ... 83009.html

І т.д.
Саме креативне:
Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію.
Він додав, що щотижня бригадна розвідка може знайти щонайменше сотню воїнів - "і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:40

  detroytred написав:Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки.
https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-pro ... -i-zhinky/

"Давайте вже на третій рік повномасштабної війни будемо реалістами, будемо говорити, що воювати будуть всі.
https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v ... 22162.html

В "Азові" служать виключно добровольці, але воювати будуть всі, тому готуйтеся поки є час, коли нас не стане готуватися буде пізно", - додав Цісарук.
https://www.unian.ua/society/voyuvati-b ... 77677.html

"Воювати будуть всі": офіцер ЗСУ закликав українців "визнати реальність"
https://tsn.ua/ato/voyuvati-budut-vsi-o ... 83009.html

І т.д.

до останнього діда, бо бурятам нема де жити в Бурятії (Населеня
↘971 922 люд, густина 2,77 люд./км²)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Саме креативне:
Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію.

3 18-го риторика зміниться. Навіть зараз , менше чим по 4-х не ходять.
та й ніколи їм буде , коли таке:

Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, плюс 100 тысяч за участие в боевых действиях и 70 тысяч за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:От цікаво
Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати
а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....?

99% побіжать, але тоді як це вирішить питання мобілізації?
А можливо й не побіжать, щоб через умовний місяць не поповнити список обдурених зміною правил на ходу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:03

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Зверніть увагу
В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....

А якщо трошки видозмінити?
Якщо не можеш воювати то можеш
а - заплатити щомісячний військовий внесок в розмірі 20000 грн
або
б - відпрацювати на користь ЗСУ 100 годин в місяць і отримаєш на місяць бронь...
або
в - відпрацювати ікс годин+заплатити ігрек гривень(година роботи=200 грн)

От цікаво
Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати
а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....?
ПС
Як бачите , в моїх опонентів єдине щастя - я не можу прийняти рішення, яке б їх змусило чучелом чи тушкою відпрацювати на користь Держави.
99% побіжать, але тоді як це вирішить питання мобілізації?
А можливо й не побіжать, щоб через умовний місяць не поповнити список обдурених зміною правил на ходу
Не треба щоб бігло 99%
Достатньо щоб побігло 95% , а тих 5% (400 000 ) підуть воювати
Плюс
а - вивільниться 200 000 тих хто вже служить за рахунок тих хто захоче 100 годин/місяць відпрацювати безкоштовно
б - зявиться додаткових 4 млрд грн /місяць на збільшення доходів бійців ЗСУ
budivelnik
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  #<1 ... 7941794279437944
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