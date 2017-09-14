А ви не помітили звіздьожу у цій інформації ? Бабуся 10 км пройшла з ,,окупованої частини,, Очеретине поки зустріла наших. Населений пункт площею у 3,2 кв км. Там лбз по факту вже далеко відкотилась від Очеретине. Одна інфо пропаганда суперечить іншій.
І т.д. Саме креативне: Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Він додав, що щотижня бригадна розвідка може знайти щонайменше сотню воїнів - "і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК".
detroytred написав:Саме креативне: Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію.
3 18-го риторика зміниться. Навіть зараз , менше чим по 4-х не ходять. та й ніколи їм буде , коли таке:
Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, плюс 100 тысяч за участие в боевых действиях и 70 тысяч за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.
budivelnik написав:Зверніть увагу В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....
А якщо трошки видозмінити? Якщо не можеш воювати то можеш а - заплатити щомісячний військовий внесок в розмірі 20000 грн або б - відпрацювати на користь ЗСУ 100 годин в місяць і отримаєш на місяць бронь... або в - відпрацювати ікс годин+заплатити ігрек гривень(година роботи=200 грн)
От цікаво Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....? ПС Як бачите , в моїх опонентів єдине щастя - я не можу прийняти рішення, яке б їх змусило чучелом чи тушкою відпрацювати на користь Держави.
99% побіжать, але тоді як це вирішить питання мобілізації? А можливо й не побіжать, щоб через умовний місяць не поповнити список обдурених зміною правил на ходу
Не треба щоб бігло 99% Достатньо щоб побігло 95% , а тих 5% (400 000 ) підуть воювати Плюс а - вивільниться 200 000 тих хто вже служить за рахунок тих хто захоче 100 годин/місяць відпрацювати безкоштовно б - зявиться додаткових 4 млрд грн /місяць на збільшення доходів бійців ЗСУ