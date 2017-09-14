І т.д. Саме креативне: Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Він додав, що щотижня бригадна розвідка може знайти щонайменше сотню воїнів - "і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК".
detroytred написав:Саме креативне: Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію.
3 18-го риторика зміниться. Навіть зараз , менше чим по 4-х не ходять. та й ніколи їм буде , коли таке:
Военнослужащий, который воюет непосредственно на линии соприкосновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного обеспечения, плюс 100 тысяч за участие в боевых действиях и 70 тысяч за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.
budivelnik написав:Зверніть увагу В ухилянтів відмазка - можуть заплатити тільки багаті... а ми бідні овечки не повинні платити бо не маєм з чого , не повинні воювати бо немаєм за що....
А якщо трошки видозмінити? Якщо не можеш воювати то можеш а - заплатити щомісячний військовий внесок в розмірі 20000 грн або б - відпрацювати на користь ЗСУ 100 годин в місяць і отримаєш на місяць бронь... або в - відпрацювати ікс годин+заплатити ігрек гривень(година роботи=200 грн)
От цікаво Якщо зявиться така пропозиція - чи побіжить флайман з віталіком працювати а дюра-бачі з летсуроком працювати+платити.....? ПС Як бачите , в моїх опонентів єдине щастя - я не можу прийняти рішення, яке б їх змусило чучелом чи тушкою відпрацювати на користь Держави.
99% побіжать, але тоді як це вирішить питання мобілізації? А можливо й не побіжать, щоб через умовний місяць не поповнити список обдурених зміною правил на ходу
Не треба щоб бігло 99% Достатньо щоб побігло 95% , а тих 5% (400 000 ) підуть воювати Плюс а - вивільниться 200 000 тих хто вже служить за рахунок тих хто захоче 100 годин/місяць відпрацювати безкоштовно б - зявиться додаткових 4 млрд грн /місяць на збільшення доходів бійців ЗСУ
budivelnik написав:Не треба щоб бігло 99% Достатньо щоб побігло 95% , а тих 5% (400 000 ) підуть воювати Плюс а - вивільниться 200 000 тих хто вже служить за рахунок тих хто захоче 100 годин/місяць відпрацювати безкоштовно б - зявиться додаткових 4 млрд грн /місяць на збільшення доходів бійців ЗСУ
теоретично так, але по факту тих 5% можуть залягти на дно на 3-6 місяців у підвалі двоюрідної тітки біля бочки з вином
budivelnik написав:Не треба щоб бігло 99% Достатньо щоб побігло 95% , а тих 5% (400 000 ) підуть воювати Плюс а - вивільниться 200 000 тих хто вже служить за рахунок тих хто захоче 100 годин/місяць відпрацювати безкоштовно б - зявиться додаткових 4 млрд грн /місяць на збільшення доходів бійців ЗСУ
теоретично так, але по факту тих 5% можуть залягти на дно на 3-6 місяців у підвалі двоюрідної тітки біля бочки з вином
flyman Вчора у новинах писали, що там 100га лісу горить поблизу столиці Бурятії (Улан-Уде) і через сильний вітер вогонь перекинувся на житлові квартали. Тож природа (карма) трохи вирішує це питання. Гугл на "пожар в бурятии" видає багато подробиць.
Щодо виїзду всл за кордон - є таке, їх дійсно відпускають з дозволу командира. Не всіх, а лише тих, у кому впевнені, що ця людина повернеться.
Щодо бойові бригади будуть мати право ловити ухилянтів - їм вже видали бланки повісток і вони можуть їх виписувати. По факту ніхто нікого не ловить, а ввічливо питають, якщо серед знайомих є бажаючі, то можемо оформити. Або якщо серед знайомих є "злісні ухилянти" , яких ТРЕБА оформити, то дайте адресу і ми приїдемо та оформимо.
fler написав:Щодо бойові бригади будуть мати право ловити ухилянтів - їм вже видали бланки повісток і вони можуть їх виписувати. По факту ніхто нікого не ловить, а ввічливо питають, якщо серед знайомих є бажаючі, то можемо оформити. Або якщо серед знайомих є "злісні ухилянти" , яких ТРЕБА оформити, то дайте адресу і ми приїдемо та оформимо.
Ну як будуть намобілізовані по принципу ,,кого треба по заказу наловити,, то вони й навоюють. Буде як у Очеретиному. Свіжа 115-та бригада посипалася, та відступила. ,,Дуже,, мотивує воювати коли тебе за ноги з вулиці або з дому в автобус заносять. Навоюють, угу. Готуйте подання на Героїв України.