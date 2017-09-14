І т.д. Саме креативне: Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Він додав, що щотижня бригадна розвідка може знайти щонайменше сотню воїнів - "і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК".
мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків. укомоектованість половина, кажуть є менше. ) і укомлектованість то не бойовиків а взагалі з ремонтниками , з артою, з управлінням. в містах кругом бородаті штурмовики)... так і хочеться разок заїхати на бусі і чоловік 6 загребти. ) в бригаді і правда людей поштучно видьоргують на передок. Перебирають вже по 10 кругу. Раненим на реабілітації назвонють. Може чоловік 10 в тиждень нашкрібають, і це задача на рівні полковника, 10 чоловік знайти... те шо може зробити 1 бус за пару годин)
alex lem написав:Ну як будуть намобілізовані по принципу ,,кого треба по заказу наловити,, то вони й навоюють. Буде як у Очеретиному. Свіжа 115-та бригада посипалася, та відступила. ,,Дуже,, мотивує воювати коли тебе за ноги з вулиці або з дому в автобус заносять. Навоюють, угу. Готуйте подання на Героїв України.
Саме тому й треба на одного бусифікованого по 2-3 ветерани, а коли через 6 місяців бусифікований перетвориться на ветерана, то подавати нових бусифікованих, і тільки через 1,5-2 роки такого конвеєру відпускати Успіха додому. Вся проблема в тому, що це треба було робити восени 2022, у відповідь на мобілізацію москалів...
Коли вони були поряд в березні 22, ти спитав у них, чи є у них де жити і яка причина прибуття? А, ти ховався від них. Я так і думав
До знайомого сантехніка в бучі приходили. Навіть цигарки стріляв у них. Сидів в окупації. І з мародерами спілкувався. Треба буде спитати чи живий він, бо це ще в березні 22 було
Вище писав. Заїхали в село під Черніговом (км 10-15 там десь) , спочатку зустріли двох алкашів. Побили до всцікування зразу , без слів. Далі почали говорити: Де живуть атошники Де живуть багаті У кого є позашляховик ну і тд Ясно що все розказали і показали дорогу з села куди просили
За даними досудового розслідування, протягом квітня-грудня 2023 року командир інженерної бригади полковник використовував п’ятьох підлеглих-військових на будівництві будинку свого тестя. При цьому безкоштовну працю солдатів на паперах було оформлено як «виконання завдання в рамках бойового розпорядження (бойовий наказ)». За це вояки отримували з бюджету по 30 тис. грн щомісячно. Як підрахувало слідство, внаслідок незаконних дій втрати бюджету склали 1,2 млн грн. https://glavcom.ua/country/criminal/kor ... 89378.html
Російська економіка виживає за рахунок того, що країна-агресорка відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів. Росія забирає кошти у приватного бізнесу та громадян, концентруючи їх у своїх руках. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц.
Економіст зазначив, що існує декілька причин того, що у Росії немає фінансової кризи, і перша – підвищення ціни на нафту. «Не дуже добре працює механізм санкцій, стеля цін на нафту. Я говорив із самого початку, коли про «стелю цін» було оголошено, що вона буде погано працювати. Цей механізм погано контрольований, і він працює через пень-колоду. Зараз тривають спроби якось його підтримати. Йдуть атаки на тіньовий флот, який возить нафту за цінами, вищими за встановлену стелю. Це досить клопітка робота. А те, що ціни трішки піднялися, підвищило доходи», – розповів він.
Ліпсіц додав, що змінилися методики розрахунку цін і системи оподаткування всередині Росії. За його словами, країна-агресорка забирає гроші у приватного сектору, у приватного бізнесу, у цивільного бізнесу та концентрує у своїх руках.
«Гроші вкидає у військову економіку, військове виробництво. Через виробництво проходить якась грошова маса, потім гроші назад вкидаються в економіку, породжуючи зростання попиту, зростання продажів. А коли в тебе зростають продажі, у тебе зростають податкові надходження, тому що ти дав грошей більше на зарплату. Тобто за цю більшу зарплату люди купили більше товарів. Відповідно, ти зібрав більше податку на додану вартість», – роз’яснив фінансист.
Доктор економічних наук підкреслив, що, незважаючи на удаване благополуччя російського фінансового процесу, Фонд національного добробуту (ФНД) неухильно зменшується. За його словами, 11,97 трлн рублів (або $133,4 млрд), які станом на 1 січня цього року становили ФНД, не є ліквідними грошима.
«А ліквідних грошей у Росії залишилося менше ніж три трильйони рублів. Це тільки те, що у нього в юанях, які можна якось витратити на купівлю товарів у Китаї. Інша частина з решти ФНБ – це золото. З ним великі проблеми, його особливо продати за кордоном вкрай складно. На російське золото накладено санкції», – пояснив він.
Ігор Ліпсіц зазначив, що Мінфін золото продає Центробанку РФ (юридично – це різні особи), за що отримує гроші на військові витрати. Поповнення ФНБ не відбуваються і якщо зовні картина для росіян здається привабливою, то за фактом у Росії «проїдають останні гроші, їх висмоктують з усіх закутків».
Економіст додав, що для виживання економіки країни-агресорки влада відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів Росії. Також відбувається висмоктування всіх грошей із приватного господарства, з самого населення.
«Весь час підвищуються якісь акцизи, весь час вводяться якісь мита на імпортні товари. Зокрема в п'ять разів підняли мито на все імпортне пиво. Йде процес відбирання грошей у населення. Ось звідси фінансовий результат», – розповів він.
З 1 січня 2024 року запрацював новий податок на надприбуток для великих компаній, що також призвело до серйозних вливань у російську економіку. Ліпсіц пояснив, що з так званого надпланового прибутку потрібно платити 10%, але за умови дострокового платежу у 2023 ставка становила 5% – загалом було сплачено 318 млрд рублів додаткового податку.
«До чого це призведе? Це призведе до дуже простої біди. Не буде грошей на розвиток, на інвестиції. Держава вилучає гроші, але потім до цієї ж держави приходять по гроші обібрані компанії: мовляв, ми в біді. У них немає прибутку і запасів ніяких, вони не можуть тепер розрахуватися з банками Росії (за кредитами)», – переконаний він.
Окрім того, в РФ розганяється інфляція, Центробанк підвищує свою ставку, а в результаті дорожчає кредит. Зважаючи на те, що у багатьох держкомпаній кредити за плаваючою ставкою, вона коригується залежно від ставки Центробанку та інфляції. Тепер держкомпаніям за кредити, які вони брали, наприклад, у 2021-2022 роках, треба платити за новою, більшою ставкою.
«Мінфін живе за простою схемою: мені потрібно в цьому кварталі забезпечити фінансування війни. Що буде наступного – доживемо, побачимо. Тобто Мінфін відбирає гроші. Потім з'ясовується, що країна розвалюється. І потрібно звідкись брати гроші, починати оббирати наступних, поки коло не зімкнеться, і вся економіка Росії не стане висіти дотаціями на державному бюджеті», – зазначив Ліпсіц і додав, що така картина дуже ймовірна вже наступного року.
І т.д. Саме креативне: Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. Він додав, що щотижня бригадна розвідка може знайти щонайменше сотню воїнів - "і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК".
мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків. укомоектованість половина, кажуть є менше. ) і укомлектованість то не бойовиків а взагалі з ремонтниками , з артою, з управлінням. в містах кругом бородаті штурмовики)... так і хочеться разок заїхати на бусі і чоловік 6 загребти. ) в бригаді і правда людей поштучно видьоргують на передок. Перебирають вже по 10 кругу. Раненим на реабілітації назвонють. Може чоловік 10 в тиждень нашкрібають, і це задача на рівні полковника, 10 чоловік знайти... те шо може зробити 1 бус за пару годин)
Тобто виходить, що всі, хто відповідальний за мобілізацію, не справилися навіть на третій рік повномасштабки. ВРУ, президент, міністр оборони, весь апарат ТЦК... Незабаром по телемарафону запустять стрічку "Воєн ЗСУ, там як хочеш, в нас асфальтування".