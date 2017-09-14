Дюрі-бачі написав:Закарпатті бідних заробітчан ховаються сотні тисяч
в області з населенням 1 млнз копійками, навіть близько нема сотень тисяч бідних чоловіків 25-60р яких можна зараз мобілізувати (мінусовуємо багатодітних, тих хто за кордоном, опікунів, в кого діти інваліди, студентів, заброньованих)
Дюрі-бачі написав:Мобілізація якось працювала незаконними методами до літа 2023
працювала бо ще був більший вибір. з часом як закінчаться бідні то й прострілювання колін (яке узаконять якоюсь постановою чи розпорядженням) буде слабо допомагати
Ну це як з заробітчанами і їх паспортами за кордоном Кулеба мотивував,,соціальною справедливості,,. Чого вони там ,,жирують,, за кордоном, а інші в Україні? То й тут якийсь речник скаже в тельавізорі чого в військових ноги поранені, а ,,ухилянту,, ніззя прострілювати ?