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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7944794579467947>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Тобто виходить, що всі, хто відповідальний за мобілізацію, не справилися навіть на третій рік повномасштабки.

Мобілізація якось працювала незаконними методами до літа 2023, потім всіх звільнили і мобілізація перестала працювати взагалі, зараз пробують її налагодити узаконюючи незаконні методи...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:51

  detroytred написав:Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))

ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.


Зображення

Зображення
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ВОС – 3400023, ШПК – «старший лейтенант»;

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https://armyinform.com.ua/job_zsu/oficz ... vlennya-6/
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 01 тра, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Мобілізація якось працювала незаконними методами до літа 2023


працювала бо ще був більший вибір. з часом як закінчаться бідні то й прострілювання колін (яке узаконять якоюсь постановою чи розпорядженням) буде слабо допомагати
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:з часом як закінчаться бідні
Та навіть в Закарпатті бідних заробітчан ховаються сотні тисяч, з них десятки тисяч не проти мобілізуватись, але не на пожиттєво.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 01 тра, 2024 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Закарпатті бідних заробітчан ховаються сотні тисяч

в області з населенням 1 млнз копійками, навіть близько нема сотень тисяч бідних чоловіків 25-60р яких можна зараз мобілізувати (мінусовуємо багатодітних, тих хто за кордоном, опікунів, в кого діти інваліди, студентів, заброньованих)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:06

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Мобілізація якось працювала незаконними методами до літа 2023


працювала бо ще був більший вибір. з часом як закінчаться бідні то й прострілювання колін (яке узаконять якоюсь постановою чи розпорядженням) буде слабо допомагати

Ну це як з заробітчанами і їх паспортами за кордоном Кулеба мотивував,,соціальною справедливості,,. Чого вони там ,,жирують,, за кордоном, а інші в Україні?
То й тут якийсь речник скаже в тельавізорі чого в військових ноги поранені, а ,,ухилянту,, ніззя прострілювати ? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:35

У ніч на середу безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Росії та атакували НПЗ у Воронезькій області РФ. Про це 1 травня повідомила Українська правда з посиланням на співрозмовника у ГУР.



Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні "після Великодня". Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі Новини Live в середу, 1 травня.
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 01 тра, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:42

  detroytred написав:то під роздачу-питання хлопців потраплять перш за все самі можновладці.


та тільки спробують. вся репресивна система впаде їм на голову.
бо воювати будуть всі. чи не всі. я вже заплутався.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:18

Продовження історії..

  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:22

  fler написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.

в розпорядження на 800 грн.?
detroyed проходив ретельно за 15 хв. із висновком на руки
flyman
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  #<1 ... 7944794579467947>
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