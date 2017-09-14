Дюрі-бачі написав:Закарпатті бідних заробітчан ховаються сотні тисяч
в області з населенням 1 млнз копійками, навіть близько нема сотень тисяч бідних чоловіків 25-60р яких можна зараз мобілізувати (мінусовуємо багатодітних, тих хто за кордоном, опікунів, в кого діти інваліди, студентів, заброньованих)
Дюрі-бачі написав:Мобілізація якось працювала незаконними методами до літа 2023
працювала бо ще був більший вибір. з часом як закінчаться бідні то й прострілювання колін (яке узаконять якоюсь постановою чи розпорядженням) буде слабо допомагати
Ну це як з заробітчанами і їх паспортами за кордоном Кулеба мотивував,,соціальною справедливості,,. Чого вони там ,,жирують,, за кордоном, а інші в Україні? То й тут якийсь речник скаже в тельавізорі чого в військових ноги поранені, а ,,ухилянту,, ніззя прострілювати ?
У ніч на середу безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Росії та атакували НПЗ у Воронезькій області РФ. Про це 1 травня повідомила Українська правда з посиланням на співрозмовника у ГУР.
Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні "після Великодня". Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі Новини Live в середу, 1 травня.
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 01 тра, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
в розпорядження на 800 грн.? detroyed проходив ретельно за 15 хв. із висновком на руки