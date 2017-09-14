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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 тра, 2024 12:40
fler написав: Letusrock написав:
Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні "після Великодня". Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі Новини Live в середу, 1 травня.
Як діти малі, чесслово..
лучше бы сказали в каком годуТак, є. Після Пасхи. Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, вже декілька разів ця дата змінювалася. Тому, ми чекаємо. Наше завдання – працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо,
– сказав речник Повітряних сил в ефірі одного з телеканалів.
больные наголову идиоты
еще координаты выложите и фоточки в инстаграм
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Додано: Сер 01 тра, 2024 12:46
fler написав: fler написав:
На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті
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Додано: Сер 01 тра, 2024 12:47
fler написав: fler написав:
На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
В тому році щоб отримати бронь відправляли на ВЛК. Більше неділі проходили по зазначеним медустановам з-за черг дурних що вони наробили.Хто проходив, хто ні, пару чоловік написали заяви, звільнилися. Потім їх вговорили, повернули на роботу. Один впевнений поперся ще й в тцк. Бо він після операції ходить з мішечком сечоприймачем. Там йому наполегливо пропонували службу в ЗСУ. Каже ,,Так в мене ж здоров'я нема, така проблема,,. Там в нього ще тих діагнозів букет цілий.,,Та то нічого, ми вам підберем місце служби,,.
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alex lem
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Додано: Сер 01 тра, 2024 12:53
alex lem написав: fler написав: fler написав:
На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
В тому році щоб отримати бронь відправляли на ВЛК. Більше неділі проходили по зазначеним медустановам з-за черг дурних що вони наробили.Хто проходив, хто ні, пару чоловік написали заяви, звільнилися. Потім їх вговорили, повернули на роботу. Один впевнений поперся ще й в тцк. Бо він після операції ходить з мішечком сечоприймачем. Там йому наполегливо пропонували службу в ЗСУ. Каже ,,Так в мене ж здоров'я нема, така проблема,,. Там в нього ще тих діагнозів букет цілий.,,Та то нічого, ми вам підберем місце служби,,.
а поізносівшемуся не пропонували, зразу відправили на пенсію 20К+
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flyman
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Додано: Сер 01 тра, 2024 13:02
Дюрі-бачі написав: Letusrock написав:
з часом як закінчаться бідні
Та навіть в Закарпатті бідних заробітчан ховаються сотні тисяч, з них десятки тисяч не проти мобілізуватись, але не на пожиттєво.
Ой , Добрий день .
Це ви зараз на сповіді ?
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холява
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