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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79457946794779487949>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:38

  Letusrock написав:
Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні "після Великодня". Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі Новини Live в середу, 1 травня.

Як діти малі, чесслово.. :D
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:40

  fler написав:
  Letusrock написав:
Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні "після Великодня". Таку заяву зробив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у ефірі Новини Live в середу, 1 травня.

Як діти малі, чесслово.. :D

лучше бы сказали в каком году

Так, є. Після Пасхи. Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, вже декілька разів ця дата змінювалася. Тому, ми чекаємо. Наше завдання – працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо,
– сказав речник Повітряних сил в ефірі одного з телеканалів.

больные наголову идиоты :|
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:46

  fler написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.

Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:47

  fler написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.

В тому році щоб отримати бронь відправляли на ВЛК. Більше неділі проходили по зазначеним медустановам з-за черг дурних що вони наробили.Хто проходив, хто ні, пару чоловік написали заяви, звільнилися. Потім їх вговорили, повернули на роботу. Один впевнений поперся ще й в тцк. Бо він після операції ходить з мішечком сечоприймачем. Там йому наполегливо пропонували службу в ЗСУ. Каже ,,Так в мене ж здоров'я нема, така проблема,,. Там в нього ще тих діагнозів букет цілий.,,Та то нічого, ми вам підберем місце служби,,. :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:53

  alex lem написав:
  fler написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.

В тому році щоб отримати бронь відправляли на ВЛК. Більше неділі проходили по зазначеним медустановам з-за черг дурних що вони наробили.Хто проходив, хто ні, пару чоловік написали заяви, звільнилися. Потім їх вговорили, повернули на роботу. Один впевнений поперся ще й в тцк. Бо він після операції ходить з мішечком сечоприймачем. Там йому наполегливо пропонували службу в ЗСУ. Каже ,,Так в мене ж здоров'я нема, така проблема,,. Там в нього ще тих діагнозів букет цілий.,,Та то нічого, ми вам підберем місце служби,,. :)

а поізносівшемуся не пропонували, зразу відправили на пенсію 20К+
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:01

  whois2010 написав:Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті

У вас щось особисте до моєї обліківки? Хочете поговорити про це? :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:02

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:з часом як закінчаться бідні
Та навіть в Закарпатті бідних заробітчан ховаються сотні тисяч, з них десятки тисяч не проти мобілізуватись, але не на пожиттєво.


Ой , Добрий день .

Це ви зараз на сповіді ?
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:09

  flyman написав:
  alex lem написав: В тому році щоб отримати бронь відправляли на ВЛК. Більше неділі проходили по зазначеним медустановам з-за черг дурних що вони наробили.Хто проходив, хто ні, пару чоловік написали заяви, звільнилися. Потім їх вговорили, повернули на роботу. Один впевнений поперся ще й в тцк. Бо він після операції ходить з мішечком сечоприймачем. Там йому наполегливо пропонували службу в ЗСУ. Каже ,,Так в мене ж здоров'я нема, така проблема,,. Там в нього ще тих діагнозів букет цілий.,,Та то нічого, ми вам підберем місце служби,,. :)

а поізносівшемуся не пропонували, зразу відправили на пенсію 20К+

Там же ключевое:
>>> поперся ще й в тцк
-- по телефону тцкшники убеждать еще не научились :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:09

  mephala написав:
  detroytred написав:то під роздачу-питання хлопців потраплять перш за все самі можновладці.


та тільки спробують. вся репресивна система впаде їм на голову.
бо воювати будуть всі. чи не всі. я вже заплутався.


Вийшов з роботи .
Між тим , чомусь гадав що ви вже перетнули браму ТЦК .
Все маю надію, що зустріну вас у перев,язочной з простріляной кулінкою .Чи з АЗФ ....
Ви мені подобаєтесь , не глупий , але бажаю наочної зустрічи .
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:12

  _hunter написав:
  flyman написав:
  alex lem написав: В тому році щоб отримати бронь відправляли на ВЛК. Більше неділі проходили по зазначеним медустановам з-за черг дурних що вони наробили.Хто проходив, хто ні, пару чоловік написали заяви, звільнилися. Потім їх вговорили, повернули на роботу. Один впевнений поперся ще й в тцк. Бо він після операції ходить з мішечком сечоприймачем. Там йому наполегливо пропонували службу в ЗСУ. Каже ,,Так в мене ж здоров'я нема, така проблема,,. Там в нього ще тих діагнозів букет цілий.,,Та то нічого, ми вам підберем місце служби,,. :)

а поізносівшемуся не пропонували, зразу відправили на пенсію 20К+

Там же ключевое:
>>> поперся ще й в тцк
-- по телефону тцкшники убеждать еще не научились :lol:


Нюхай ( помилка у написанні ) Бог милує !
Ви знову збіжали з німецької ?
Що там з "кавріжкамі " з протермінованими ласощами ?
Востаннє редагувалось холява в Сер 01 тра, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 79457946794779487949>
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