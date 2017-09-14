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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7946794779487949>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:13

  whois2010 написав:
  fler написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.

Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті

Пламенным поборником Телемарафона и эрзац-патриотом быть легко... до тех пор, пока вопиющий беспредел не касается тебя лично и твоих близких. И тогда вдруг звучит в голосе обидка "ой, а моих то за что?" Добро пожаловать в реальность.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:15

  antey1969 написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.

Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті[/quote]
Пламенным поборником Телемарафона и эрзац-патриотом быть легко... до тех пор, пока вопиющий беспредел не касается тебя лично и твоих близких. И тогда вдруг звучит в голосе обидка "ой, а моих то за что?" Добро пожаловать в реальность.[/quote]


ПІДТРИМАВ !!!
Щось там зламалось у ФЛЕР .
Ну то й не всі дойдуть до кінця .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:18

flyman то ви казали за змореного хелікоптерщика? :wink: Чи який інший хвахівець з цього форуму? То в піхоту як є дві руки, дві ноги беруть аж бігом.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:19

  whois2010 написав:
  fler написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох


У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико.


Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті


І не кажіть, якийсь клуб АА
зараз Denik напише "я помилився, рф не збанкротує і не розпадеться навіть у 2035", потім Будівельник признається що він не з 5%-х, а Хотаб це паціент, якому ввижається що він льотчік))
Світ ніколи не буде таким як раніше
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Вийшов з роботи .
Між тим , чомусь гадав що ви вже перетнули браму ТЦК .
Все маю надію, що зустріну вас у перев,язочной з простріляной кулінкою .Чи з АЗФ ....
Ви мені подобаєтесь , не глупий , але бажаю наочної зустрічи .


Щиро захоплююсь вашим світоглядом. Візьмете в помічники в операційну? буду подавати скальпель і пилу
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:23

  Letusrock написав:
  холява написав:Вийшов з роботи .
Між тим , чомусь гадав що ви вже перетнули браму ТЦК .
Все маю надію, що зустріну вас у перев,язочной з простріляной кулінкою .Чи з АЗФ ....
Ви мені подобаєтесь , не глупий , але бажаю наочної зустрічи .


Щиро захоплююсь вашим світоглядом. Візьмете в помічники в операційну? буду подавати скальпель і пилу


Гарно Подякував !
ЧЕКАЮ .
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пішов подрімаю ..... але для шановних .....

В Раді нагадали, що прибрали з законопроєкту норму про ув’язнення та зменшили пропоновані урядом штрафи у 200 тис. грн.
https://tsn.ua/politika/pokarannya-za-p ... 69332.html
холява
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:53

Про тупість ТЦК
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 13:55

  yanyura написав:
  detroytred написав:Є підозра що це не рота.
Відділення замполітів - це десь на рівні бригади, окремого частини.
Може глибоко тилової))

ШПК капітан буде мінімум. Скоріше майор.


Зображення

Зображення
https://www.ukrmilitary.com/p/territori ... orces.html

Офіцер групи психологічного супроводу та відновлення

ВОС – 3400023, ШПК – «старший лейтенант»;

Придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;

https://armyinform.com.ua/job_zsu/oficz ... vlennya-6/

*Призначається на посаду з ШПК майор*.
А був він офіцером резерву 335 роти. З ШПК - ?
_______________________
Офіцер групи психологічного супроводу та відновлення - ? У складі чого?

А так - да, згоден, дякую.
Окремих рот з отакими номерами повно.
Якщо п\п-ка призначили на ст.л-т посаду, то це вже пряме порушення Порядку проходження вслужби, в якому визначається не нижче, ніж на дві категорії - тобто капітан.
Але можливо все...
Як тут писали вище (ХНО13) - звільнення з вслужби з вказанням підстави про усне розпорядження ГК.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:05

  alex lem написав:flyman то ви казали за змореного хелікоптерщика? :wink: Чи який інший хвахівець з цього форуму? То в піхоту як є дві руки, дві ноги беруть аж бігом.

в нього ВОС не востребуваний
flyman
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