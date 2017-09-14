fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті
Пламенным поборником Телемарафона и эрзац-патриотом быть легко... до тех пор, пока вопиющий беспредел не касается тебя лично и твоих близких. И тогда вдруг звучит в голосе обидка "ой, а моих то за что?" Добро пожаловать в реальность.
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні.
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико. Знову має пройти ВЛК, тепер мабуть ретельніше, ніж за 3 години.
Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті[/quote] Пламенным поборником Телемарафона и эрзац-патриотом быть легко... до тех пор, пока вопиющий беспредел не касается тебя лично и твоих близких. И тогда вдруг звучит в голосе обидка "ой, а моих то за что?" Добро пожаловать в реальность.[/quote]
ПІДТРИМАВ !!! Щось там зламалось у ФЛЕР . Ну то й не всі дойдуть до кінця .....
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка, 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох
У поїзді йому стало зле. Швидка забрала, відправили назад до Мико.
Таке враження, наче вашу обліківку зламали. Кудись поділися ваші переможні реляції зеленовладі, замість цього зʼявилися повідомлення «мобілізували батька трьох, закривають шість лікарень в місті, хворому мобілізованому погано стало…». Ви проходите шлях Успіха? От любві до нєнавісті
І не кажіть, якийсь клуб АА зараз Denik напише "я помилився, рф не збанкротує і не розпадеться навіть у 2035", потім Будівельник признається що він не з 5%-х, а Хотаб це паціент, якому ввижається що він льотчік)) Світ ніколи не буде таким як раніше
холява написав:Вийшов з роботи . Між тим , чомусь гадав що ви вже перетнули браму ТЦК . Все маю надію, що зустріну вас у перев,язочной з простріляной кулінкою .Чи з АЗФ .... Ви мені подобаєтесь , не глупий , але бажаю наочної зустрічи .
Щиро захоплююсь вашим світоглядом. Візьмете в помічники в операційну? буду подавати скальпель і пилу
холява написав:Вийшов з роботи . Між тим , чомусь гадав що ви вже перетнули браму ТЦК . Все маю надію, що зустріну вас у перев,язочной з простріляной кулінкою .Чи з АЗФ .... Ви мені подобаєтесь , не глупий , але бажаю наочної зустрічи .
Щиро захоплююсь вашим світоглядом. Візьмете в помічники в операційну? буду подавати скальпель і пилу
*Призначається на посаду з ШПК майор*. А був він офіцером резерву 335 роти. З ШПК - ? _______________________ Офіцер групи психологічного супроводу та відновлення - ? У складі чого?
А так - да, згоден, дякую. Окремих рот з отакими номерами повно. Якщо п\п-ка призначили на ст.л-т посаду, то це вже пряме порушення Порядку проходження вслужби, в якому визначається не нижче, ніж на дві категорії - тобто капітан. Але можливо все... Як тут писали вище (ХНО13) - звільнення з вслужби з вказанням підстави про усне розпорядження ГК.