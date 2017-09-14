|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:05
Banderlog написав:
мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків. укомоектованість половина, кажуть є менше. ) і укомлектованість то не бойовиків а взагалі з ремонтниками , з артою, з управлінням. в містах кругом бородаті штурмовики)... так і хочеться разок заїхати на бусі і чоловік 6 загребти. ) в бригаді і правда людей поштучно видьоргують на передок. Перебирають вже по 10 кругу. Раненим на реабілітації назвонють. Може чоловік 10 в тиждень нашкрібають, і це задача на рівні полковника, 10 чоловік знайти... те шо може зробити 1 бус за пару годин)
Ідея цікава.
Таким чином можна буде вивільнити бійців ТЦК та поліції та кинути їх на фронт.
Доречи як бусифіковані хлопці в бою?
В полон зразу здаються?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8184
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1831 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:06
холява написав:
Ой , Добрий день .
Це ви зараз на сповіді ?
Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:23
Дюрі-бачі написав: холява написав:
Ой , Добрий день .
Це ви зараз на сповіді ?
Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.
тут лунають голоси професіоналів з мобілізації, що за 6 міс. це ніпрощо, тільки спробувати навчити ходити строєм, тому контракт погано,
а от пійманий на вулиці непридатний та комісований у мирний час так званий ухилянт - це саме той кадр, якого чекає будь-який командир
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34899
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:25
Дюрі-бачі написав:
Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.
Д. Довіра. На всіх рівнях...
Від довіри до товариша по службі, взводного, ротного і до комчастини, законодавців.
Проблеми можуть бути на всіх рівнях.
Це на цивілці можна з оточуючих тисяч людей обрати декілька товаришів, з якими і мати справи.
Це тільки у війську по суті віддаєш іншому (командиру, начальникам. Який може бути ...) право розпоряджатися собою.
Це комчастини може легко виконати розпорядження зверху і відправити тебе будь-куди до інших.
Це законодавці можуть у будь-який момент змінити правила гри.
Світан може розказувати байки; ваші знайомі можуть казати "от якщо б, то...".
Але Д. довіра потрібна.
Бо *короткозорі" (а-ля треба було читати Конституцію поперед, ніж погоджуватися) вичерпалися. Тепер і Конституції-то мало хто повірить.
Повернення Довіри це ключове. Все інше лише гарна штукатурка.
Зрозуміло що це неможливо...
Тому все йде в напрямку мислі, що згадав Бандерлог. Мислі висять в повітрі))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 01 тра, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28329
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:30
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.
Д. Довіра. На всіх рівнях...
Від довіри до товариша по службі, взводного, ротного і до комчастини, законодавців.
Проблеми можуть бути на всіх рівнях.
Це на цивілці можна з оточуючих тисяч людей обрати декілька товаришів, з якими і мати справи.
Це тільки у війську по суті віддаєш іншому (командиру, начальникам. Який може бути ...) право розпоряджатися собою.
Це комчастини може легко виконати розпорядження зверху і відправити тебе будь-куди до інших.
Це законодавці можуть у будь-який момент змінити правила гри.
Світан може розказувати байки; ваші знайомі можуть казати "от якщо б, то...".
Але Д. довіра потрібна.
Бо *короткозорі" (а-ля треба було читати Конституцію поперед, ніж погоджуватися) вичерпалися. Тепер і Конституції-то мало хто повірить.
ще такий момент: люди записувалися в ТРО, щоб у випадку чого, боронити рідне місто від "бойових бурятів", а потім, в один день опиняються в оборонних заходах Бахмута; ніби і добровольці, але на таке не підписувалися; Д - довіра
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34899
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2773 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:37
UA написав:
Доречи як бусифіковані хлопці в бою?
В полон зразу здаються?
Бусифіковані хлопці в бою нормально, якщо не повні ідіоти. Тільки мало їх.
А усвідомлення того, що в здатися в полон - це ще та рулетка - не надихає одразу здаватися...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1568
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:44
UA написав: Banderlog написав:
мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків. укомоектованість половина, кажуть є менше. ) і укомлектованість то не бойовиків а взагалі з ремонтниками , з артою, з управлінням. в містах кругом бородаті штурмовики)... так і хочеться разок заїхати на бусі і чоловік 6 загребти. ) в бригаді і правда людей поштучно видьоргують на передок. Перебирають вже по 10 кругу. Раненим на реабілітації назвонють. Може чоловік 10 в тиждень нашкрібають, і це задача на рівні полковника, 10 чоловік знайти... те шо може зробити 1 бус за пару годин)
Ідея цікава.
Таким чином можна буде вивільнити бійців ТЦК та поліції та кинути їх на фронт.
Доречи як бусифіковані хлопці в бою?
В полон зразу здаються?
Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|28146
|
|
|1493
|189359
|
|
|6076
|623697
|
|