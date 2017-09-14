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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7947794879497950>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:23

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:Ой , Добрий день .

Це ви зараз на сповіді ?

Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.

тут лунають голоси професіоналів з мобілізації, що за 6 міс. це ніпрощо, тільки спробувати навчити ходити строєм, тому контракт погано,
а от пійманий на вулиці непридатний та комісований у мирний час так званий ухилянт - це саме той кадр, якого чекає будь-який командир
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:25

  Дюрі-бачі написав:Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.

Д. Довіра. На всіх рівнях...

Від довіри до товариша по службі, взводного, ротного і до комчастини, законодавців.
Проблеми можуть бути на всіх рівнях.
Це на цивілці можна з оточуючих тисяч людей обрати декілька товаришів, з якими і мати справи.
Це тільки у війську по суті віддаєш іншому (командиру, начальникам. Який може бути ...) право розпоряджатися собою.
Це комчастини може легко виконати розпорядження зверху і відправити тебе будь-куди до інших.
Це законодавці можуть у будь-який момент змінити правила гри.

Світан може розказувати байки; ваші знайомі можуть казати "от якщо б, то...".
Але Д. довіра потрібна.
Бо *короткозорі" (а-ля треба було читати Конституцію поперед, ніж погоджуватися) вичерпалися. Тепер і Конституції-то мало хто повірить.
Повернення Довіри це ключове. Все інше лише гарна штукатурка.

Зрозуміло що це неможливо...
Тому все йде в напрямку мислі, що згадав Бандерлог. Мислі висять в повітрі))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 тра, 2024 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:30

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші...
Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.

Д. Довіра. На всіх рівнях...

Від довіри до товариша по службі, взводного, ротного і до комчастини, законодавців.
Проблеми можуть бути на всіх рівнях.
Це на цивілці можна з оточуючих тисяч людей обрати декілька товаришів, з якими і мати справи.
Це тільки у війську по суті віддаєш іншому (командиру, начальникам. Який може бути ...) право розпоряджатися собою.
Це комчастини може легко виконати розпорядження зверху і відправити тебе будь-куди до інших.
Це законодавці можуть у будь-який момент змінити правила гри.

Світан може розказувати байки; ваші знайомі можуть казати "от якщо б, то...".
Але Д. довіра потрібна.
Бо *короткозорі" (а-ля треба було читати Конституцію поперед, ніж погоджуватися) вичерпалися. Тепер і Конституції-то мало хто повірить.

ще такий момент: люди записувалися в ТРО, щоб у випадку чого, боронити рідне місто від "бойових бурятів", а потім, в один день опиняються в оборонних заходах Бахмута; ніби і добровольці, але на таке не підписувалися; Д - довіра
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Доречи як бусифіковані хлопці в бою?
В полон зразу здаються?

Бусифіковані хлопці в бою нормально, якщо не повні ідіоти. Тільки мало їх.
А усвідомлення того, що в здатися в полон - це ще та рулетка - не надихає одразу здаватися...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:44

  UA написав:
  Banderlog написав: мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків. укомоектованість половина, кажуть є менше. ) і укомлектованість то не бойовиків а взагалі з ремонтниками , з артою, з управлінням. в містах кругом бородаті штурмовики)... так і хочеться разок заїхати на бусі і чоловік 6 загребти. ) в бригаді і правда людей поштучно видьоргують на передок. Перебирають вже по 10 кругу. Раненим на реабілітації назвонють. Може чоловік 10 в тиждень нашкрібають, і це задача на рівні полковника, 10 чоловік знайти... те шо може зробити 1 бус за пару годин)

Ідея цікава.
Таким чином можна буде вивільнити бійців ТЦК та поліції та кинути їх на фронт.
Доречи як бусифіковані хлопці в бою?
В полон зразу здаються?

Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:58

  UA написав:
  Banderlog написав: мисль самокомплектації бригад висить в повітрі. Добровольців вже шукають давно а провести обоаву самостійно вельми заманчіва ідея. Повні міста молодих здорових мужиків. укомоектованість половина, кажуть є менше. ) і укомлектованість то не бойовиків а взагалі з ремонтниками , з артою, з управлінням. в містах кругом бородаті штурмовики)... так і хочеться разок заїхати на бусі і чоловік 6 загребти. ) в бригаді і правда людей поштучно видьоргують на передок. Перебирають вже по 10 кругу. Раненим на реабілітації назвонють. Може чоловік 10 в тиждень нашкрібають, і це задача на рівні полковника, 10 чоловік знайти... те шо може зробити 1 бус за пару годин)

Ідея цікава.
Таким чином можна буде вивільнити бійців ТЦК та поліції та кинути їх на фронт.
Доречи як бусифіковані хлопці в бою?
В полон зразу здаються?

дві брехні. перша, що від мобілізації до потрапляння на фронт проходить час - 2-3 місяці полігон. й потім не знаю чи відразу можуть кинути на передову, чи на початку на другу лінію.

здатися - й навіщо? щоб тебе розстріляли чи скалічили? й так розумію, наразі табори для наших полонених на Раші не дуже відрізняються від класичних німецьких концтаборів...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:59

detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Блін згадаю за Азовців з Маріуполя , серце крається сльози навертаються , стільки часу в полоні…
Згадую щоодин з них сховався і вийшов .
Можливо, знаючи що їх не обміняють, деякі б обрали інший шлях і долю… ((( Могли б ослухатися наказу на здачу…
Ще згадую прильот по Оленівці де їх тримали …та в яких умовах їх зараз тримають і тримали
Як при цьому можна не розлюднювати, як можна до москалів після цього як до людей відноситися ? Після всіх страт полонених , катувань і так далі …
Пишу щоб ви згадали про тих хто там , хоча б на секунду … і вшанували їх згадкою.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щодо мобілізації багато хто говорить що в нас 1 млн та 300 тис Військових із них лише 300 тис Весь час без ротації знаходяться на передовій тому забезпечити ротацію можна за рахунок того 1.000.000 військових який в робочий час в будні дні ходить по містах західної України у формі а також бухає в казармах По всій Україні. Так само як є основний резерв можна взяти з того ж 1.000.000. І не треба розказувати про 1 до 10 , що один на передовій це 10 в тилу. Міняйте проводьте ротацію серед військових той же Долярчик може провести в тилу 3 місяця, а замість нього хтось побуде на передку .
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:в нас 1 млн та 300 тис

Треба ж відняти втрати бойові та небойові втрати
Дюрі-бачі
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