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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7947794879497950
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:24

  yama написав:Щодо мобілізації багато хто говорить що в нас 1 млн та 300 тис Військових із них лише 300 тис Весь час без ротації знаходяться на передовій тому забезпечити ротацію можна за рахунок того 1.000.000 військових який в робочий час в будні дні ходить по містах західної України у формі а також бухає в казармах По всій Україні. Так само як є основний резерв можна взяти з того ж 1.000.000. І не треба розказувати про 1 до 10 , що один на передовій це 10 в тилу. Міняйте проводьте ротацію серед військових той же Долярчик може провести в тилу 3 місяця, а замість нього хтось побуде на передку .

Є і таке бачення:

*Про тил
Ви з 2014 року на війні. Де ви черпаєте ентузіазм, щоб продовжувати?
Ніде. Я його черпав, мабуть, до початку 2023-го. А зараз просто їду з тією швидкістю, з якою до цього розігнався. Підрозділ без ротації два з половиною роки. Немає де брати ті сили. Я прошу: виведіть хоча б через рік. Реально, люди вже змучилися.
Але, на жаль, зараз активна фаза війни. У мене підготовлені позиції, окопна лінія, бліндажі в три накати. Якщо вийдемо на відновлення, то куди потім підемо? Нові війська вводять там, де дуже погано. Ми будемо або проводити наступальні дії, або ставати заслоном. Але це буде означати, що ми вже будемо в чистому полі, не "вкопані".
Я це пояснюю командирам підрозділів. Так, нам важко. Але якщо будемо наступати, буде у 100 разів важче.*
https://suspilne.media/622443-vid-garno ... -u-vijsku/
Про які кордони 91-го шляхом наступу може бути мова?

З.и.
*Як ваші близькі, друзі чи знайомі реагують на війну?
Немає у мене друзів в цивільному житті. Ну, майже. Я на війні третину життя. Є або підлеглі, або керівництво. Є товариші, знайомі, але я з ними майже не спілкуюсь. Моє життя проходить тут.*

З.з.и.
*Це може закінчити війну?
Я не знаю. Але тоді точно почнуться здвиги хоч в якусь сторону. Узагалі в кожного своя дзвіниця — кожен бачить тільки те, що знає. Але я вірю, що це потрібно закінчити. Це не може тривати вічно. На скільки нас ще вистачить? Рік, два, три. А потім що?*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

23 листопада 2023 статья, Детройт, тормоз на 5 месяцев. Я понимаю, грустно вам, не сдаются укропы... Вы даже Александра сделали супер оптимистом в споре.
stm
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Faceless
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  #<1 ... 7947794879497950
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