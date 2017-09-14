Bobua написав:Бригинець:
Ото ж і я кажу --- щось не так з тією мобілізацією... Свідоме зменшення мобілізаційного потенціалу....
Безпредел воєнкомів за які ніхто не покараний
Заміна фахових керівників ТЦК, які мали досвід, на недосвідчених
Маніпуляції з законом
створення цілої мережі по вивезенню закордон ухилянтів
Президент жодного разу не закликав цивільних людей мобілізуватися до війська на захист України
Немає жодної кампанії по популяризації призиву через призму наближених до влади людей (синів, братів, кумів, сватів)
Публічне приниження військових 😒 владою через немотивовані відставки і судові переслідування
Повна відсутність героїзації 😒 і висвітлення подвигів військових на єдиному марафоні
Непокарана корупція та розкрадання на армії
Отакий гарно сформований кимось пакет заходів, що мали знизити і таки знизили, мобілізаційний потенціал України... Яка мета цього --- думайте самі
можна допопуляризуватися, що хтось може стати популярнішим за рейтингами, і що тоді, кожного такого послом назначати?