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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79497950795179527953>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:06

  Bobua написав:Бригинець:
Ото ж і я кажу --- щось не так з тією мобілізацією... Свідоме зменшення мобілізаційного потенціалу....
Безпредел воєнкомів за які ніхто не покараний
Заміна фахових керівників ТЦК, які мали досвід, на недосвідчених
Маніпуляції з законом
створення цілої мережі по вивезенню закордон ухилянтів
Президент жодного разу не закликав цивільних людей мобілізуватися до війська на захист України
Немає жодної кампанії по популяризації призиву через призму наближених до влади людей (синів, братів, кумів, сватів)
Публічне приниження військових 😒 владою через немотивовані відставки і судові переслідування
Повна відсутність героїзації 😒 і висвітлення подвигів військових на єдиному марафоні
Непокарана корупція та розкрадання на армії
Отакий гарно сформований кимось пакет заходів, що мали знизити і таки знизили, мобілізаційний потенціал України... Яка мета цього --- думайте самі

можна допопуляризуватися, що хтось може стати популярнішим за рейтингами, і що тоді, кожного такого послом назначати?
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:10

pesikot
Да, під Черніговом таких випадків було дуже багато.
Як і загалом по області, де йшли їх шляхи постачання з півночі.

Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію


По типу у кого не було нічого в Україні, вони прямо успішні стануть в Європі. Угу..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:23

Ура!!! Бюджетна сіська, рідна і знайома.

Місяць тому отримав пропозицію на цікаву посаду в «заградотряд». Доволі серйозні вимоги.
Вчора пройшов співбесіду, тести, псих-проф.відбір, навіть англійською поспілкувались. Сьогодні здав фізичну підготовку (для цього і підтягував місяць) . Завтра мають заапрувити, і тоді в пʼятницю в ТЦК , хай оформлюють.
З понеділка на навчання в центр підготовки. Роботу ще не попереджав, поки точно все не буде. Думаю вони трохи підокуїють.
Зряплата не «8..10 кує», але непогана.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:36

  stm написав:23 листопада 2023 статья, Детройт, тормоз на 5 месяцев. Я понимаю, грустно вам, не сдаются укропы... Вы даже Александра сделали супер оптимистом в споре.

Знов мімо. Та невже.
Я легко можу знайти своє ж посилання тут на цю статтю і цитати з неї декілька місяців назад.
Тобто я чудово знаю відколи стаття.

Що саме ти знов хотіла прокукарікати? Що саме в статті, думці автора тобе не влаштовує?
Давай по питанню, яке обговорюється, кукарікай. Заперечуй по питанню обговорення.

Про Детройта в тебе знов мімо.
Кукурікай про себе. Вигадуй дурню про себе; чого тобі сумно...
Знов в тебе все побудовано на вигадках і брехні.
Поясни, скільки-то можна отак обдєливаться, але все рівно вилазити з новими *вигадками* (брехнею) зі стелі?
Це капець...
Я таких глупих куриць ще не бачив...
Ти хоч по питанню обговорення кукурікай-кудахтай-бреши.

От вкажи, не віляя задом, а конкретно і чітко, звідки ти оцю брехню мені приписуєш - "Я понимаю, грустно вам, не сдаются укропы... ".
Чекаю внятної відповіді.
Бо генерити звинувачення, претензії зі стелі ти майстер. Спробуй хоч раз відповісти. За свою пряму брехню.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:51

  Hotab написав:Місяць тому отримав пропозицію на цікаву посаду в «заградотряд». Доволі серйозні вимоги.
Вчора пройшов співбесіду, тести, псих-проф.відбір, навіть англійською поспілкувались. Сьогодні здав фізичну підготовку (для цього і підтягував місяць) . Завтра мають заапрувити, і тоді в пʼятницю в ТЦК , хай оформлюють.
З понеділка на навчання в центр підготовки. Роботу ще не попереджав, поки точно все не буде. Думаю вони трохи підокуїють.
Зряплата не «8..10 кує», але непогана.


А нормативы требуемой физической подготовки можете озвучить ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 18:57

vladimir07

А нормативы требуемой физической подготовки можете озвучить ?


Вам для себя, или знать что могу я?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:00

  Bobua написав:Повна відсутність героїзації 😒 і висвітлення подвигів військових на єдиному марафоні

Ну оно сьогодні по телемарафону кілька раз показали сюжет як бпла,,Лелеку,, запускали.Літали і втратили контроль над бпла. ,,Ну повинен повернутися автоматично,,. І не повернувся. Журналіст каже- дрон коштує мільйон гривнів. Військовий-,,Мабуть збили,, :shock:
Ніхто і не помітив де дівся.
,,Висвітлюють,,
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:15

  Hotab написав:

Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень.


А починалось:
*Вартість одного комплексу Лелека-100 — понад 140 тис. грн. Представник благодійного фонду, який придбав апарат для патрульних, каже: безпілотник стане у пригоді не лише у військовому, а й у цивільному секторі. Вже тривають перемовини стосовно постачання ще одного Лелеки. *
https://vikna.tv/video/ukrayina/bpla-le ... kogo-bpla/

І 2 комплекси:
*Вартість цих комплексів — майже 14,5 млн грн. *
https://wz.lviv.ua/news/506365-dva-komp ... viiskovykh
05.02.2024

Мабуть залежить від начинки...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 01 тра, 2024 19:17, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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  #<1 ... 79497950795179527953>
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