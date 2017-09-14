2) ... Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію ...
>>> Як тут казали ... и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы
Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем Никто не утвержал что такого: >>> Декілька фактів вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк
2) ... Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію ...
>>> Як тут казали ... и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы
Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем Никто не утвержал что такого: >>> Декілька фактів вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк
Ты мог промолчать Но ты вылез, чем подтвердил мразоту своего характера
Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы
Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.
Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос. Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 01 тра, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
2) ... Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію ...
>>> Як тут казали ... и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы
Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем Никто не утвержал что такого: >>> Декілька фактів вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк
Ты мог промолчать
Увы: мимо настолько дешевой манипуляции -- пройти не смог.
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
и что? в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей машины быстро вернули а "бойцов" наказали зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.