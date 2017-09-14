RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7950795179527953>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:17

  Hotab написав:vladimir07
А нормативы требуемой физической подготовки можете озвучить ?

Вам для себя, или знать что могу я?))


Та простой интерес. Нормативы, не ваши результаты.
И зависят ли от возраста ? Например, бег 3000м есть какой-то школьный норматив, а если возраст от 40 - смог пробежать значит выполнил.)
vladimir07
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 30.01.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:20

  pesikot написав:Декілька фактів

1)
...
Цивільний, звичайне авто ...

Розстріляли на місці

2)
...
Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію ...

>>> Як тут казали ...
и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы :lol:

Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем :lol:
Никто не утвержал что такого:
>>> Декілька фактів
вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7839
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:21

  Hotab написав:
Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень.
Щиро заздрю :oops: ....
Маю надію , що в педерації почастішають загорання НПЗ і тайги....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27440
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:26

  _hunter написав:
  pesikot написав:Декілька фактів

1)
...
Цивільний, звичайне авто ...

Розстріляли на місці

2)
...
Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію ...

>>> Як тут казали ...
и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы :lol:

Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем :lol:
Никто не утвержал что такого:
>>> Декілька фактів
вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк :lol:

Ты мог промолчать
Но ты вылез, чем подтвердил мразоту своего характера
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9580
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:27

  stm написав:
  Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы

Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.

Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос.
Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь
А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 01 тра, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2581
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/
mephala
 
Повідомлень: 9192
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:40

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Декілька фактів

1)
...
Цивільний, звичайне авто ...

Розстріляли на місці

2)
...
Як тут казали ... а потім в EU через Турцію або Грузію ...

>>> Як тут казали ...
и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы :lol:

Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем :lol:
Никто не утвержал что такого:
>>> Декілька фактів
вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк :lol:

Ты мог промолчать

Увы: мимо настолько дешевой манипуляции -- пройти не смог.
_hunter
 
Повідомлень: 7839
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:41

  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

и что?
в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей
машины быстро вернули а "бойцов" наказали
зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???
Прохожий
 
Повідомлень: 13640
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:мимо настолько дешевой манипуляции -- пройти не смог.

то что ты опытный "дорогой" манипулятор видно очень хорошо
кстати Шольц очередную пятихатку уже прислал обездоленному "беженцу"?
Прохожий
 
Повідомлень: 13640
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:46

  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять.
Прокуратура та менти покажуть свою потрібність
Нова влада підійме собі рейтинги.
UA
 
Повідомлень: 8185
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1831 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7950795179527953>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189463
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 623898
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6125)
01.05.2024 19:54
А-Банк (1729)
01.05.2024 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.