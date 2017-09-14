mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
и что? в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей машины быстро вернули а "бойцов" наказали зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???
вы даже не поняли что я пытался донести этой новосью. так что прохожий проходите мимо.
Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы
Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.
Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос. Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
В СТМ постійна підміна предмету. Предмет був -- "Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы". Вона ж підміняє на -- тебе витащать звідти, якщо дійсно маєш підстави та того, хто допоможе.
Тобто підміна предмету. Да ще й на кепочевидне. Класична спарка від неї.
Бетон написав:Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос. Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно. Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет. Придется пройти ВЛК правда. Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла. Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
и что? в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей машины быстро вернули а "бойцов" наказали зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???
вы даже не поняли что я пытался донести этой новосью. так что прохожий проходите мимо.
вашу "миссию" на ветке я очень хорошо понимаю, это разгон "зрады" так что идите вы...на...
_hunter написав:>>> Як тут казали ... и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы
Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем Никто не утвержал что такого: >>> Декілька фактів вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк
Ты мог промолчать
Увы: мимо настолько дешевой манипуляции -- пройти не смог.
Действительно, убитые в Черниговской области - это же дешевая манипуляция Дела переданные в суд - это "телемарахфон"
А тебе не хочется об этом читать, тебе проще голову в бетон засунуть, а жопу выставить наружу и пердеть ею на форуме
Мразоту ты свою показал И я даже уверен, что ты это сделаешь ни один раз
UA написав:Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять. Прокуратура та менти покажуть свою потрібність Нова влада підійме собі рейтинги.
я бы сказал что мало кого посадят. тех кто вошел в эту воду бузить не будут. ну а если кто ерепенится будет то да - посодют. выполнение приказов без бумажки это широкое поле для последующих манипуляций что бы и дальше делали то что власти выгодно не зависимости от законности.
Hotab написав:Місяць тому отримав пропозицію на цікаву посаду в «заградотряд». Доволі серйозні вимоги. Вчора пройшов співбесіду, тести, псих-проф.відбір, навіть англійською поспілкувались. Сьогодні здав фізичну підготовку (для цього і підтягував місяць) . Завтра мають заапрувити, і тоді в пʼятницю в ТЦК , хай оформлюють. З понеділка на навчання в центр підготовки. Роботу ще не попереджав, поки точно все не буде. Думаю вони трохи підокуїють. Зряплата не «8..10 кує», але непогана.
Друже , Нехай Господь тебе оберігає ! Ти не підкосиш !
Ви хочаб не втікайте , бо я на самоті не зможу .....
UA написав:Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять. Прокуратура та менти покажуть свою потрібність Нова влада підійме собі рейтинги.
я бы сказал что мало кого посадят. тех кто вошел в эту воду бузить не будут. ну а если кто ерепенится будет то да - посодют. выполнение приказов без бумажки это широкое поле для последующих манипуляций что бы и дальше делали то что власти выгодно не зависимости от законности.