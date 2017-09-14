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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7950795179527953
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:51

  Прохожий написав:
  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

и что?
в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей
машины быстро вернули а "бойцов" наказали
зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???


вы даже не поняли что я пытался донести этой новосью. так что прохожий проходите мимо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:51

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы

Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.

Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос.
Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь
А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите

В СТМ постійна підміна предмету.
Предмет був -- "Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы".
Вона ж підміняє на -- тебе витащать звідти, якщо дійсно маєш підстави та того, хто допоможе.

Тобто підміна предмету. Да ще й на кепочевидне. Класична спарка від неї.

Звісно витягнуть, прикладів повно:
*В Україні у судовому порядку почали звільняти від служби з армії мобілізованих багатодітних батьків.*
Ще з вересня 2022 року.
https://life.pravda.com.ua/society/2022/09/13/250431/
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:51

  Бетон написав:Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос.
Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь
А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите

если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно.
Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет.
Придется пройти ВЛК правда.
Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла.
Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)

никакой адвокат в этой схеме не нужен
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:54

  mephala написав:
  Прохожий написав:
  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

и что?
в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей
машины быстро вернули а "бойцов" наказали
зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???


вы даже не поняли что я пытался донести этой новосью. так что прохожий проходите мимо.

вашу "миссию" на ветке я очень хорошо понимаю, это разгон "зрады"
так что идите вы...на...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:54

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:>>> Як тут казали ...
и повторю -- если с первого раза какие-то проблемы :lol:

Как обычно pesikot лупанул в штангу. Причем не мячем :lol:
Никто не утвержал что такого:
>>> Декілька фактів
вообще не бывает. Бывает -- как и на любой войне. Но если повнимательнее посмотреть на цифры -- может оказаться, что от ДТП ущерб больше, чем от тцк :lol:

Ты мог промолчать

Увы: мимо настолько дешевой манипуляции -- пройти не смог.

Действительно, убитые в Черниговской области - это же дешевая манипуляция
Дела переданные в суд - это "телемарахфон"

А тебе не хочется об этом читать, тебе проще голову в бетон засунуть, а жопу выставить наружу и пердеть ею на форуме

Мразоту ты свою показал
И я даже уверен, что ты это сделаешь ни один раз
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:55

  UA написав:Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять.
Прокуратура та менти покажуть свою потрібність
Нова влада підійме собі рейтинги.


я бы сказал что мало кого посадят. тех кто вошел в эту воду бузить не будут. ну а если кто ерепенится будет то да - посодют. выполнение приказов без бумажки это широкое поле для последующих манипуляций что бы и дальше делали то что власти выгодно не зависимости от законности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:55

  Hotab написав:Місяць тому отримав пропозицію на цікаву посаду в «заградотряд». Доволі серйозні вимоги.
Вчора пройшов співбесіду, тести, псих-проф.відбір, навіть англійською поспілкувались. Сьогодні здав фізичну підготовку (для цього і підтягував місяць) . Завтра мають заапрувити, і тоді в пʼятницю в ТЦК , хай оформлюють.
З понеділка на навчання в центр підготовки. Роботу ще не попереджав, поки точно все не буде. Думаю вони трохи підокуїють.
Зряплата не «8..10 кує», але непогана.


Друже , Нехай Господь тебе оберігає !
Ти не підкосиш !

Ви хочаб не втікайте , бо я на самоті не зможу .....
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:56

  UA написав:Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять.
Прокуратура та менти покажуть свою потрібність
Нова влада підійме собі рейтинги.

А якщо наслідком неправових дій була втрата здоров'я або ще якісь втрати, то ще й компенсацію з порушників можуть зтребувати потерпілі.

Це високопосадовцям та блатним можна без наслідків можна порушувати, а з пересічного спросять по повній.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:58

  mephala написав:
  UA написав:Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять.
Прокуратура та менти покажуть свою потрібність
Нова влада підійме собі рейтинги.


я бы сказал что мало кого посадят. тех кто вошел в эту воду бузить не будут. ну а если кто ерепенится будет то да - посодют. выполнение приказов без бумажки это широкое поле для последующих манипуляций что бы и дальше делали то что власти выгодно не зависимости от законности.

Всяко може статися.
Рота Торнадо...
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