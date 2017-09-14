Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы
Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.
Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос. Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 01 тра, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
и что? в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей машины быстро вернули а "бойцов" наказали зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???
mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”
"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень. ... У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств. Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"
значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти. не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.
Бетон написав:Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос. Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно. Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет. Придется пройти ВЛК правда. Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла. Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)
Hotab написав:Місяць тому отримав пропозицію на цікаву посаду в «заградотряд». Доволі серйозні вимоги. Вчора пройшов співбесіду, тести, псих-проф.відбір, навіть англійською поспілкувались. Сьогодні здав фізичну підготовку (для цього і підтягував місяць) . Завтра мають заапрувити, і тоді в пʼятницю в ТЦК , хай оформлюють. З понеділка на навчання в центр підготовки. Роботу ще не попереджав, поки точно все не буде. Думаю вони трохи підокуїють. Зряплата не «8..10 кує», але непогана.
Друже , Нехай Господь тебе оберігає ! Ти не підкосиш !
Ви хочаб не втікайте , бо я на самоті не зможу .....
Бетон написав:Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос. Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно. Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет. Придется пройти ВЛК правда. Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла. Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)
никакой адвокат в этой схеме не нужен
Спасибо. но, если ли что будьте пожалуйста на связи))
Xenon написав:если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно. Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет. Придется пройти ВЛК правда. Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла. Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)
никакой адвокат в этой схеме не нужен
Спасибо. но, если ли что будьте пожалуйста на связи))
Я подожду ... когда Бетон поймёт, что тема непроходная ...
У мережі з'явилися кадри ураження балістичними ракетами ATACMS із касетними боєзарядами скупчення окупантів у тренувальному таборі поблизу населеного пункту Рогове на Луганщині. Ліквідовано близько сотні росіян.
Як пише Мілітарний, на кадрах, які зняв дрон, видно велике скупчення особового складу окупантів та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною. Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у ракет-бомб GMLRS, тому ймовірно удар був завданий американськими балістичними ракетами ATACMS. https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-zsu- ... uganshhyni