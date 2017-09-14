RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7950795179527953>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:21

  Hotab написав:
Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень.
Щиро заздрю :oops: ....
Маю надію , що в педерації почастішають загорання НПЗ і тайги....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27441
З нами з: 15.01.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 2947 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:27

  stm написав:
  Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы

Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.

Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос.
Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь
А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 01 тра, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:41

  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

и что?
в марте 2022го "бойцы теробороны" отжали на Випосе "для нужд" 2 нулевых Ауди из топовых моделей
машины быстро вернули а "бойцов" наказали
зачем вы выковыриваете дерьмо из новостной ленты и тащите его сюда???
Прохожий
 
Повідомлень: 13638
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:46

  mephala написав:У Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілі “на свій смак”

"...Так, у березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, що фактично не входила в межі юрисдикції військкомату, та вилучив чотири вантажівки й мікроавтобус загальною вартістю майже 11 мільйонів гривень.
...
У ДБР наголошують, що посадовець запорізького військкомату не мав жодних встановлених лімітів із вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які б регламентували мобілізацію автівок цих підприємств.
Обвинувальний акт щодо фігуранта справи уже скерували до суду. Згідно з ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі"

значи нужно было сидеть и ждать бумажку от местной власти.
не даром военные в 2014 требовали бумажку вперед.

https://inforesist.org/ua/u-zaporizhzhi-praczivnik-tczk-nezakonno-viluchav-avtomobili-na-svij-smak/

Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять.
Прокуратура та менти покажуть свою потрібність
Нова влада підійме собі рейтинги.
UA
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1831 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:51

  Бетон написав:Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос.
Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь
А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите

если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно.
Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет.
Придется пройти ВЛК правда.
Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла.
Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)

никакой адвокат в этой схеме не нужен
Xenon
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:55

  Hotab написав:Місяць тому отримав пропозицію на цікаву посаду в «заградотряд». Доволі серйозні вимоги.
Вчора пройшов співбесіду, тести, псих-проф.відбір, навіть англійською поспілкувались. Сьогодні здав фізичну підготовку (для цього і підтягував місяць) . Завтра мають заапрувити, і тоді в пʼятницю в ТЦК , хай оформлюють.
З понеділка на навчання в центр підготовки. Роботу ще не попереджав, поки точно все не буде. Думаю вони трохи підокуїють.
Зряплата не «8..10 кує», але непогана.


Друже , Нехай Господь тебе оберігає !
Ти не підкосиш !

Ви хочаб не втікайте , бо я на самоті не зможу .....
холява
2
 
Заблокований
Повідомлень: 4484
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4116 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 19:56

  UA написав:Більшість сьогоднішніх бусіфікаторів з ТЦК з часом посадять.
Прокуратура та менти покажуть свою потрібність
Нова влада підійме собі рейтинги.

А якщо наслідком неправових дій була втрата здоров'я або ще якісь втрати, то ще й компенсацію з порушників можуть зтребувати потерпілі.

Це високопосадовцям та блатним можна без наслідків можна порушувати, а з пересічного спросять по повній.
detroytred
 
Заблокований
Повідомлень: 28333
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:04

  Xenon написав:
  Бетон написав:Я не развожусь. Я общался с адвокатами, которые ведут сотни таких дел. 3200 подача через адвоката пакета документов через адвок.запрос.
Кто-то хочет шутить с ТЦК? Пожалуйста, вперёд в учебку и скорую помощь
А знаете что делают люди? Их вытащит из задницы, а дальше никто ничего добиваться не хочет. Жив остался и молчит в тряпку. И никто никого не увольняет. Генетический код и свобода, грите

если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно.
Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет.
Придется пройти ВЛК правда.
Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла.
Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)

никакой адвокат в этой схеме не нужен

Спасибо.
но, если ли что будьте пожалуйста на связи))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2582
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:10

  Бетон написав:
  Xenon написав:если в Киеве, то не нужно никаких адвокатов, там все предельно прозрачно.
Пакет документов согласно Закона и статьи 23. Заяву пишите (она там лежит прямо на столе в открытом доступе) и там же регистрируется она, никто ничего не прячет.
Придется пройти ВЛК правда.
Отсрочка дается до конца военного положения, на руки в течении месяца после написания Заявы выдается письмо от ТЦК за подписью начальника ТЦК - что у вас отсрочка по статье 23 согласно такогото пункта блаюблаюбла.
Если военное положение продлевают, приходите за неделю до окончания текущенго срока вое.положения и пишете новую Заяву , и снова получаете отсрочку (на следующие 90 дней)

никакой адвокат в этой схеме не нужен

Спасибо.
но, если ли что будьте пожалуйста на связи))

Я подожду ... когда Бетон поймёт, что тема непроходная ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:29

У мережі з'явилися кадри ураження балістичними ракетами ATACMS із касетними боєзарядами скупчення окупантів у тренувальному таборі поблизу населеного пункту Рогове на Луганщині. Ліквідовано близько сотні росіян.

Як пише Мілітарний, на кадрах, які зняв дрон, видно велике скупчення особового складу окупантів та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною. Візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у ракет-бомб GMLRS, тому ймовірно удар був завданий американськими балістичними ракетами ATACMS.
https://ua.news/ua/war-vs-rf/video-zsu- ... uganshhyni
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11911
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7950795179527953>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28318
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2351)
01.05.2024 21:22
Ринок ОВДП (6129)
01.05.2024 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.