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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7950795179527953
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:38

  Shaman написав:
здатися - й навіщо? щоб тебе розстріляли чи скалічили? й так розумію, наразі табори для наших полонених на Раші не дуже відрізняються від класичних німецьких концтаборів...

Недооцінюйте ворога.
Для насильно мобілізованих можуть забацати ІПСО зі скиданням листівок над позиціями обіцяючи переміщення в Білорусь...
Багато чого можуть
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:51


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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:13

  stm написав:
  Slon_Nosov написав:+ якщо ще тобі 21 рік, студент деного стаціонару, та ти не надавав згоду їхати на нуль, не підписував контракт, а відправили хз куди стріляти орків з відстані 20-40 метрів....

Справедливости ради нет такого понятия как согласие на ноль, есть согласие на ЗСУ и там уже куда забросят. Есть понятие контракт и он имеет сроки, по началу как раз на контракт прям ну очень не хотели брать, видимо догадывались.

Під час військового стану чи якого там стану у нас зараз розривати військовий контракт не можна
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:14

vladimir07

И зависят ли от возраста ?


Нет. Но и я стараюсь держать себя как в школе. Тогда бегал 5 за 25. После зимы с трудом , но вернулся в эту цифру.
Максимальный переход был под Винницей 4 года назад , 50 км. Шли с остановками на занятия (типа построить из подручных средств в лесу ночлег, сориентироваться на местности по лесным деревянным отем столбикам , добыть ночью в селе воду , чтобы ни люди не видели, ни собаки не залаяли .. ну в общем играли в зарницу.. но я читерил, пользовался не только картой , но и GPS. ) по итогу часов 20. Ногам был песец, стерлись во многих местах, хотя обувь была трекинговая.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:15

  Hotab написав:vladimir07

А нормативы требуемой физической подготовки можете озвучить ?


Вам для себя, или знать что могу я?))
для себя звісно. Звісно гіпотетичні міфічні персонажі мало цікавлять. Хоча і озвучене теж буде таке саме .
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:19

Ви ж не будете стрибати з камазу на шляху на полігон ??

yama

для себя звісно


Для себя вам скажуть вимоги в ТЦК. Шарф-труба, з яким строїли продавчинь в АТБ під час Ковіду, беріть свій.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:30

  Hotab написав:yama
для себя звісно

Для себя вам скажуть вимоги в ТЦК. Шарф-труба, з яким строїли продавчинь в АТБ під час Ковіду, беріть свій.

Відповідь така ж міфічна як і персонаж який її озвучив .
А якщо персонаж не міфічний, а реальний то ще на одного тилового пацюка, який буде шаритися в робочий день у військовій формі по мирному місту з тактичним годинником і айфоном ,за 1000 км від фронту , СТАЛО більше.
До 1 млн тиловиків додався ще один , який ніколи не замінить жодного з тих 300 тис на фронті.
Ще один дармоїд в армії буде, ще й з УБД і надбавками скоріш за все.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:33

yama

ще й з УБД


Втретє не дадуть.


який ніколи не замінить жодного з тих 300 тис на фронті.


Ви ніяк не зрозумієте, що вони чекають саме на вас. І я вірю, що дочекаються.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:35

  yama написав:Ще один дармоїд в армії буде, ще й з УБД і надбавками скоріш за все.
Може визначтесь що хочете
Бо вам як тому танцюристу щось заважає...
Хотаб в Африці - погано бо не служить в ЗСУ
Хотаб в ЗСУ - погано бо тилова криса...

А себе куди приписуєте?
До аборигенів мумба-юмба Африки чи до тиловиків ЗСУ ?
Порада
Спочатку зробіть так щоб САМОМУ було чим похизуватись
і тільки після цього -пробуйте критикувати інших.
budivelnik
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