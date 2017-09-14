Недооцінюйте ворога.
Для насильно мобілізованих можуть забацати ІПСО зі скиданням листівок над позиціями обіцяючи переміщення в Білорусь...
Багато чого можуть
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Додано: Сер 01 тра, 2024 20:38
Недооцінюйте ворога.
Для насильно мобілізованих можуть забацати ІПСО зі скиданням листівок над позиціями обіцяючи переміщення в Білорусь...
Багато чого можуть
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:13
Під час військового стану чи якого там стану у нас зараз розривати військовий контракт не можна
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:14
vladimir07
Нет. Но и я стараюсь держать себя как в школе. Тогда бегал 5 за 25. После зимы с трудом , но вернулся в эту цифру.
Максимальный переход был под Винницей 4 года назад , 50 км. Шли с остановками на занятия (типа построить из подручных средств в лесу ночлег, сориентироваться на местности по лесным деревянным отем столбикам , добыть ночью в селе воду , чтобы ни люди не видели, ни собаки не залаяли .. ну в общем играли в зарницу.. но я читерил, пользовался не только картой , но и GPS. ) по итогу часов 20. Ногам был песец, стерлись во многих местах, хотя обувь была трекинговая.
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:15
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:19
Ви ж не будете стрибати з камазу на шляху на полігон ??
yama
Для себя вам скажуть вимоги в ТЦК. Шарф-труба, з яким строїли продавчинь в АТБ під час Ковіду, беріть свій.
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:30
Відповідь така ж міфічна як і персонаж який її озвучив .
А якщо персонаж не міфічний, а реальний то ще на одного тилового пацюка, який буде шаритися в робочий день у військовій формі по мирному місту з тактичним годинником і айфоном ,за 1000 км від фронту , СТАЛО більше.
До 1 млн тиловиків додався ще один , який ніколи не замінить жодного з тих 300 тис на фронті.
Ще один дармоїд в армії буде, ще й з УБД і надбавками скоріш за все.
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:33
yama
Втретє не дадуть.
Ви ніяк не зрозумієте, що вони чекають саме на вас. І я вірю, що дочекаються.
Додано: Сер 01 тра, 2024 21:35
Може визначтесь що хочете
Бо вам як тому танцюристу щось заважає...
Хотаб в Африці - погано бо не служить в ЗСУ
Хотаб в ЗСУ - погано бо тилова криса...
А себе куди приписуєте?
До аборигенів мумба-юмба Африки чи до тиловиків ЗСУ ?
Порада
Спочатку зробіть так щоб САМОМУ було чим похизуватись
і тільки після цього -пробуйте критикувати інших.
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