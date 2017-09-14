RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7951795279537954>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:13

  stm написав:
  Slon_Nosov написав:+ якщо ще тобі 21 рік, студент деного стаціонару, та ти не надавав згоду їхати на нуль, не підписував контракт, а відправили хз куди стріляти орків з відстані 20-40 метрів....

Справедливости ради нет такого понятия как согласие на ноль, есть согласие на ЗСУ и там уже куда забросят. Есть понятие контракт и он имеет сроки, по началу как раз на контракт прям ну очень не хотели брать, видимо догадывались.

Під час військового стану чи якого там стану у нас зараз розривати військовий контракт не можна
yama
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9016 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:14

vladimir07

И зависят ли от возраста ?


Нет. Но и я стараюсь держать себя как в школе. Тогда бегал 5 за 25. После зимы с трудом , но вернулся в эту цифру.
Максимальный переход был под Винницей 4 года назад , 50 км. Шли с остановками на занятия (типа построить из подручных средств в лесу ночлег, сориентироваться на местности по лесным деревянным отем столбикам , добыть ночью в селе воду , чтобы ни люди не видели, ни собаки не залаяли .. ну в общем играли в зарницу.. но я читерил, пользовался не только картой , но и GPS. ) по итогу часов 20. Ногам был песец, стерлись во многих местах, хотя обувь была трекинговая.
Hotab
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2221 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:15

  Hotab написав:vladimir07

А нормативы требуемой физической подготовки можете озвучить ?


Вам для себя, или знать что могу я?))
для себя звісно. Звісно гіпотетичні міфічні персонажі мало цікавлять. Хоча і озвучене теж буде таке саме .
yama
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9016 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:19

Ви ж не будете стрибати з камазу на шляху на полігон ??

yama

для себя звісно


Для себя вам скажуть вимоги в ТЦК. Шарф-труба, з яким строїли продавчинь в АТБ під час Ковіду, беріть свій.
Hotab
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2221 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:33

yama

ще й з УБД


Втретє не дадуть.


який ніколи не замінить жодного з тих 300 тис на фронті.


Ви ніяк не зрозумієте, що вони чекають саме на вас. І я вірю, що дочекаються.
Hotab
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2221 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:57

«Циркон», «Оникс», «Калибр» и Х-69: в украинской разведке назвали количество ракет у россии

По состоянию на конец апреля на вооружении российской армии находились около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 «Циркон», при этом темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц.

Об этом сообщили в ГУР в ответе на запрос онлайн-медиа Минобороны Украины АрмияInform.

По этим данным, крылатых ракет 3M55/3М55М «Оникс»/«Оникс-М» в рф – 400 единиц, темпы производства: до 10 в месяц.

Крылатых ракет 3М-14 «Калибр» россия, по данным ГУР, имеет 270 единиц. Темпы их производства составляют 30-40 единиц в месяц.

Управляемых авиационных ракет Х-69 в россии – 45 единиц. Темпы производства – 1-3 единицы в месяц.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:11

  alex lem написав:
  Bobua написав:Повна відсутність героїзації 😒 і висвітлення подвигів військових на єдиному марафоні

Ну оно сьогодні по телемарафону кілька раз показали сюжет як бпла,,Лелеку,, запускали.Літали і втратили контроль над бпла. ,,Ну повинен повернутися автоматично,,. І не повернувся. Журналіст каже- дрон коштує мільйон гривнів. Військовий-,,Мабуть збили,, :shock:
Ніхто і не помітив де дівся.
,,Висвітлюють,,


Та... Підлотні люди. :(

Таки кожен повинен побувати на фронті.
Потримати у руках пульт дрона.
Отримати повний спектр відчуттів, коли сигнал заглушать ребами.

І потім ще й пояснювати дебілам, а чому ж воно не повернулось з багатокілометрової відстані в умовах бойових дій.
І чому власне з таким питанням звертались до військового?
Він не виробник дрона.
Після втрати керування, чого уникнути неможливо (або вкрай важко, навіть якби уявити, що глушили напрямленим пучком), питання яка ймовірність повернення -- це ж до виробника.


Як помітити? В телескоп??
І де саме поставити той телескоп, що в нього потім дивитись?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:20

Русня пише, що зараз на кримський міст летять ракети.
Хоч би не помилились.

ПС. Prodigy, як ви?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4909
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:28

  alex lem написав: Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.

Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:32

  unicdima написав:
  alex lem написав: Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.

Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
і набрали нових за окремі гроші?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 969
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7951795279537954>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 28354
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189538
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 624046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2932)
01.05.2024 23:09
Ринок ОВДП (6131)
01.05.2024 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron