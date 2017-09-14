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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:13
stm написав: Slon_Nosov написав:
+ якщо ще тобі 21 рік, студент деного стаціонару, та ти не надавав згоду їхати на нуль, не підписував контракт, а відправили хз куди стріляти орків з відстані 20-40 метрів....
Справедливости ради нет такого понятия как согласие на ноль, есть согласие на ЗСУ и там уже куда забросят. Есть понятие контракт и он имеет сроки, по началу как раз на контракт прям ну очень не хотели брать, видимо догадывались.
Під час військового стану чи якого там стану у нас зараз розривати військовий контракт не можна
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:14
vladimir07
И зависят ли от возраста ?
Нет. Но и я стараюсь держать себя как в школе. Тогда бегал 5 за 25. После зимы с трудом , но вернулся в эту цифру.
Максимальный переход был под Винницей 4 года назад , 50 км. Шли с остановками на занятия (типа построить из подручных средств в лесу ночлег, сориентироваться на местности по лесным деревянным отем столбикам , добыть ночью в селе воду , чтобы ни люди не видели, ни собаки не залаяли .. ну в общем играли в зарницу.. но я читерил, пользовался не только картой , но и GPS. ) по итогу часов 20. Ногам был песец, стерлись во многих местах, хотя обувь была трекинговая.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:15
Hotab написав:vladimir07
А нормативы требуемой физической подготовки можете озвучить ?
Вам для себя, или знать что могу я?))
для себя звісно. Звісно гіпотетичні міфічні персонажі мало цікавлять. Хоча і озвучене теж буде таке саме .
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:19
yama
для себя звісно
Для себя вам скажуть вимоги в ТЦК. Шарф-труба, з яким строїли продавчинь в АТБ під час Ковіду, беріть свій.
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Hotab
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:33
yama
ще й з УБД
Втретє не дадуть.
який ніколи не замінить жодного з тих 300 тис на фронті.
Ви ніяк не зрозумієте, що вони чекають саме на вас. І я вірю, що дочекаються.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 21:57
«Циркон», «Оникс», «Калибр» и Х-69: в украинской разведке назвали количество ракет у россии
По состоянию на конец апреля на вооружении российской армии находились около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 «Циркон», при этом темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц.
Об этом сообщили в ГУР в ответе на запрос онлайн-медиа Минобороны Украины АрмияInform.
По этим данным, крылатых ракет 3M55/3М55М «Оникс»/«Оникс-М» в рф – 400 единиц, темпы производства: до 10 в месяц.
Крылатых ракет 3М-14 «Калибр» россия, по данным ГУР, имеет 270 единиц. Темпы их производства составляют 30-40 единиц в месяц.
Управляемых авиационных ракет Х-69 в россии – 45 единиц. Темпы производства – 1-3 единицы в месяц.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:11
alex lem написав: Bobua написав:
Повна відсутність героїзації 😒 і висвітлення подвигів військових на єдиному марафоні
Ну оно сьогодні по телемарафону кілька раз показали сюжет як бпла,,Лелеку,, запускали.Літали і втратили контроль над бпла. ,,Ну повинен повернутися автоматично,,. І не повернувся. Журналіст каже- дрон коштує мільйон гривнів. Військовий-,,Мабуть збили,,
Ніхто і не помітив де дівся.
,,Висвітлюють,,
Та... Підлотні люди.
Таки кожен повинен побувати на фронті.
Потримати у руках пульт дрона.
Отримати повний спектр відчуттів, коли сигнал заглушать ребами.
І потім ще й пояснювати дебілам, а чому ж воно не повернулось з багатокілометрової відстані в умовах бойових дій.
І чому власне з таким питанням звертались до військового?
Він не виробник дрона.
Після втрати керування, чого уникнути неможливо (або вкрай важко, навіть якби уявити, що глушили напрямленим пучком), питання яка ймовірність повернення -- це ж до виробника.
Як помітити? В телескоп??
І де саме поставити той телескоп, що в нього потім дивитись?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:20
Русня пише, що зараз на кримський міст летять ракети.
Хоч би не помилились.
ПС. Prodigy, як ви?
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:28
alex lem написав:
Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:32
unicdima написав: alex lem написав:
Погуглив. В Україні по постанові Верховної Ради 2020 року 136 районів.В кожному районний тцк зі своєю ,,ротою охорони,, 136х100=13600. Три мотопіхотні бригади у тилу у бусіках. Це ще не рахуючи власне самих працівників тцк.
Брехня, нема там ніяких повних рот охорони, з нашого району з роти охорони відправили хлопців на фронт ще в 2022 році.
і набрали нових за окремі гроші?)
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